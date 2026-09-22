Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. La Laver Cup è LIVE dal 25 al 27 settembre su Sky e in streaming su NOW
- Carlos Alcaraz si è allenato per la prima volta alla O2 Arena di Londra, teatro dal 25 al 27 settembre della Laver Cup, la sfida tra Europa e Mondo che vedrà impegnati alcuni tra i migliori tennisti del circuito
- Per Carlitos si tratta del secondo impegno dopo gli US Open: lo spagnolo a New York era rientrato dopo 4 mesi di assenza dal circuito per un problema al polso destro
- Il saluto con il capitano del Mondo, lo statunitense Andre Agassi
- Alcaraz ha diviso il campo con il numero 2 del mondo, Sascha Zverev
- Con il tedesco battute, sorrisi e anche una presa in giro sull'episodio della finale degli US Open, con Sascha che non si era accorto di aver vinto...
- Dopo il problema al polso che lo ha fermato lo scorso aprile a Barcellona, Alcaraz ha intensificato il lavoro per preservare il prezioso arto
- Qui è al lavoro con il suo fisioterapista Fran Rubio