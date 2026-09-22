Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. La Laver Cup è LIVE dal 25 al 27 settembre su Sky e in streaming su NOW

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