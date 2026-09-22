Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Alcaraz, allenamento a Londra in vista della Laver Cup. FOTO

Tennis fotogallery
7 foto

Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. La Laver Cup è LIVE dal 25 al 27 settembre su Sky e in streaming su NOW

I CONVOCATI

ALTRE FOTOGALLERY

L'Italia debutta con la Corea: il tabellone

coppa davis

Sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29...

8 foto

Sinner riceve in regalo casco da F1: i dettagli

foto

Jannik Sinner ha ricevuto un regalo speciale: il designer italiano Massimo Dante ha regalato al...

10 foto

Laver Cup 2026, i convocati: c'è anche Cobolli

su sky sport

Iniziato il countdown verso la Laver Cup 2026, in programma alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27...

16 foto

Davis, il sorteggio: Italia testa di serie

Tennis

A Bologna si svolgerà il sorteggio delle Final 8 di Coppa Davis. L'Italia, Paese ospitante e...

10 foto

Chi dopo l'Italia: l'albo d'oro della BJK Cup

Tennis

Inizia la difesa del titolo per l'Italia. Le azzurre di Tathiana Garbin, vincitrici delle ultime...

13 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Wta Singapore, il programma di oggi su Sky

    guida tv

    Si gioca su due campi nel circuito Wta, con il torneo 500 di Singapore e il 250 di Seul. Tutto da...

    Regalo per Sinner: casco da F1 personalizzato

    video

    Sorpresa per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo ha ricevuto in regalo un casco personalizzato...

    Fonseca salta i tornei in Asia: "Mi serve tempo"

    Tennis

    L'annuncio è arrivato dallo stesso brasiliano con un post su Instagram: "Ho fatto un grande...