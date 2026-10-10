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Carlos Alcaraz e tutto il team con i baffi all’Atp Shanghai: le foto e il motivo

Tennis fotogallery
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Carlos Alcaraz si è presentato a Shanghai con un baffo inedito, sfoggiato insieme al resto del team. Dietro questo cambio look c'è una promessa fatta con il suo staff dopo il successo a Tokyo. D'altronde lo spagnolo non è nuovo a sorprendenti trasformazioni di stile

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