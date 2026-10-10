Carlos Alcaraz e tutto il team con i baffi all’Atp Shanghai: le foto e il motivo
Carlos Alcaraz si è presentato a Shanghai con un baffo inedito, sfoggiato insieme al resto del team. Dietro questo cambio look c'è una promessa fatta con il suo staff dopo il successo a Tokyo. D'altronde lo spagnolo non è nuovo a sorprendenti trasformazioni di stile
- Capelli lunghi e baffo inedito: Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti a Shanghai con un look dal sapore "old style". Rispetto al torneo di Tokyo, lo spagnolo ha scelto di radersi la barba, mantenendo però i baffi, per un cambio di stile che non è passato inosservato.
- Non solo Carlos, ma anche il fratello Alvaro, il coach Samuel Lopez e il manager Albert Molina hanno sfoggiato i baffi. Non è una scelta casuale: dietro c'è una promessa...
- Dietro al nuovo look di Carlos c’è una promessa con il suo team. Dopo il trionfo a Tokyo, abbracciando il suo staff, lo spagnolo dice "baffi per tutti!". Una scommessa che svela il retroscena del nuovo look del murciano
- I cambi di look di Alcaraz non sono certo una novità. Un anno fa lo spagnolo, dopo il trionfo agli US Open (torneo in cui si era presentato da rasato), decise di tingere i capelli di biondo platino. Una capigliatura sfoggiata fino al finale di stagione
- Solo nel 2026 Alcaraz ha sfoggiato capelli sempre più lunghi. Lo spagnolo ha iniziato la stagione con il suo classico taglio, per poi lasciarli crescere durante la stagione sulla terra battuta, fino all’ultimo torneo disputato a Barcellona. Al rientro dopo l’infortunio, Carlos si è presentato con un look inedito, sfoggiando una chioma lunga che, durante le partite, raccoglie con un cerchietto.