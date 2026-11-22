Atp Finals, Alcaraz-Zverev: le foto della finale di oggi a Torino
All'Inalpi Arena il numero 1 al mondo Sascha Zverev e Carlos Alcaraz si stanno affrontando nella finale delle Atp Finals 2026. Dall'inno italiano cantato dal maestro Andrea Bocelli alle giocate del tedesco e dello spagnolo: qui le foto più belle della sfida di Torino
- Prima dell'ingresso in campo dei due finalisti, all'Inalpi Arena risuona l'inno di Mameli. A cantarlo è il maestro Andrea Bocelli.
- Entrano in campo i protagonisti: qui Carlos Alcaraz!
- Ed ecco il numero 1 al mondo Zverev.
- Effettuato il sorteggio e la classica foto con i due giocatori a rete: Alcaraz ha scelto di rispondere.
- La finale si apre subito con scambi ad alta intensità. Nel primo game Zverev è costretto ad annullare ben tre palle break con due ace e un vincente di dritto dietro al servizio.
- Alcaraz tiene ai vantaggi il suo primo turno di battuta della finale, poi torna all'attacco e a zero strappa il servizio a Zverev. Brutto passaggio a vuoto del tedesco, con Carlitos - praticamente impeccabile in risposta - che sale avanti di un break nel terzo game.
- Confermare il break per Alcaraz non è per niente facile. Il numero 3 al mondo gioca un 4° game fiume (da ben 14 punti) in cui riesce ad annullare ben tre chance del controbreak in favore di Zverev.
- Dal 5° gioco arrivano ben tre game consecutivi caratterizzati da break (due di Alcaraz) e controbreak (uno di Zverev). A pesare sono gli errori del numero 1 al mondo, poco preciso con la prima (appena 68% in campo e resa del 48%) e con 18 errori gratuiti.
- E il primo set lo porta a casa il murciano: 6-2 dopo 50 minuti di gioco!
- Tra i punti più belli del primo set (e del match), c'è quello del 15-15 nel corso del settimo game, in cui Alcaraz si mette in mostra con uno splendido tweener! Lo spagnolo vince lo scambio a seguito dell'errore con lo smash di Zverev.
- Anche a inizio secondo set la musica non cambia: Alcaraz, proprio come fatto nel primo parziale, si prende il break nel terzo game. Lo spagnolo in risposta è perfetto, mentre Zverev torna a sbagliare tanto: decisivo l'errore con il rovescio sullo 0-40.
- Alcaraz tiene meglio il campo e mette sempre in difficoltà Zverev. Dopo un lungo scambio vinto dallo spagnolo, il numero 1 al mondo si ferma piegato in due dalla stanchezza.
- E quando sembrava ormai fatta per Alcaraz, ecco che arriva la reazione di Zverev! Nell'ottavo game c'è infatti il controbreak del tedesco, che con una splendida smorzata torna decisamente in partita. Tutto di nuovo in equilibrio all'Inalpi Arena.