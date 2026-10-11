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Serena Williams diventa una Barbie: omaggio per la vittoria all'Australian Open 2005. FOTO

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Serena Williams entra a far parte del team Barbie. In occasione della Giornata internazionale delle bambine, che si celebra ogni anno l'11 ottobre, è stata realizzata una bambola che raffigura la tennista statunitense con il kit indossato in occasione degli Australian Open 2005. "Voglio che ogni ragazza che giochi con questa bambola possa vedere le possibilità che ha davanti a sé" le parole di Serena

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BEIJING, CHINA - OCTOBER 06: Novak Djokovic of Serbia poses with the trophy during the medal ceremony after winning the Men's Singles final match against Alex De Minaur of Australia on day seven of China Open at the National Tennis Center on October 06, 2026 in Beijing, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

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