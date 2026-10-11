Serena Williams diventa una Barbie: omaggio per la vittoria all'Australian Open 2005. FOTO
Serena Williams entra a far parte del team Barbie. In occasione della Giornata internazionale delle bambine, che si celebra ogni anno l'11 ottobre, è stata realizzata una bambola che raffigura la tennista statunitense con il kit indossato in occasione degli Australian Open 2005. "Voglio che ogni ragazza che giochi con questa bambola possa vedere le possibilità che ha davanti a sé" le parole di Serena
- La Mattel ha voluto celebrare Serena Williams in occasione della Giornata internazionale delle bambine, realizzando una Barbie che raffigura la tennista statunitense
- L'outfit indossato da Serena Williams si ispira al trionfo all'Australian Open 2005, conquistato in finale contro Lindsay Davenport dopo una semifinale spettacolare con Maria Sharapova, vinta in rimonta annullando tre match point
- La Barbie indossa un top verde e bianco con inserti traforati e dettagli in rete, abbinato a una gonna bianca. Completano il look scarpe da tennis coordinate con delle calze verdi e bianche
- "Crescendo, non vedevo molte ragazze che mi somigliassero e a cui venisse detto che non c’erano limiti a ciò che avrebbero potuto diventare - ha raccontato Serena Williams - Voglio che ogni bambina che giochi con questa Barbie possa scoprire le infinite possibilità che ha davanti a sé, vedendo in me, ma soprattutto in sé stessa, un esempio di ciò che può realizzare. Può sognare in grande, impegnarsi, cambiare strada, abbattere ogni barriera e diventare tutto ciò che desidera. È proprio questo a rendere così speciale, per me, avere una Barbie che mi rappresenta".
- Serena Williams entra così a far parte delle sportive celebrate da Mattel con una Barbie. Tra queste c’è anche la sorella Venus, omaggiata lo scorso anno con una bambola della collezione "Inspiring Women", che indossa una divisa total white in ricordo del trionfo a Wimbledon nel 2007