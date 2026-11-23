Jannik Sinner si opererà in Finlandia al ginocchio destro: i tempi di recupero per l'attuale n.2 del mondo sono stimati in 3/4 mesi. Il tennista italiano, che ha giocato l'ultima partita ufficiale lo scorso 12 luglio a Wimbledon, salterà sicuramente gli Australian Open. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare nei 1000 americani oppure più probabilmente sulla terra rossa. Ecco il calendario Atp, i tornei che salterà Sinner e le date chiave del 2027
- Jannik Sinner verrà operato martedì a Turku dal chirurgo Lasse Lempainen al ginocchio destro per risolvere i problemi derivanti della sindrome della bandelletta ileotibiale
- I tempi di recupero per questo tipo di intervento sono stimati in 3/4 mesi
- Jannik dunque potrebbe potrebbe pensare di tornare per i primi due Masters 1000 della stagione sul cemento americano, Indian Wells e Miami, oppure più probabilmente rimandare il rientro alla stagione sulla terra rossa
- Six Kings Slam: 27-30 dicembre
- Non è un torneo Atp, ma era il primo appuntamento non ufficiale per rivedere Sinner in campo, come da lui indicato prima della decisione dell'intervento. Jannik salterà certamente questo appuntamento
- Australian Open: 17-31 gennaio
- Sinner salterà il primo Slam del 2027. Lo scorso anno l'italiano si era fermato in semifinale
- Jannik era stato annunciato anche al One Point Slam (13/01) e in un'esibizione contro Auger Aliassime (15/1)
- Atp 500 di Doha: 15-21 febbraio
- Atp 500 di Rotterdam: 8-13 febbraio
- Sinner salterà anche questi appuntamenti. Nel 2026 avevpartecipato per la prima volta a Doha, venendo eliminato ai quarti. In Olanda Jannik è arrivato in finale nel 2023, vincendo il titolo l'anno seguente
- Indian Wells: 3-14 marzo
- Miami: 17-28 marzo
- Visti i tempi di recupero previsti, nella migliore della ipotesi Sinner potrebbe pensare di tornare per i due 1000 statunitensi, di cui tra l'altro è campione in carica.
- Masters 1000 di Monte-Carlo: 4-11 aprile
- Masters 1000 di Madrid: 21 aprile-2 maggio
- Sono queste altre le due più probabili ipotesi di rientro dopo l'operazione al ginocchio. Ipotesi, in attesa dei tempi di recupero certi che verranno comunicati dopo l'intervento di martedì al ginocchio
- 5 maggio: Internazionali d'Italia
- 23 maggio: Roland Garros
- 28 giugno: Wimbledon
- 1 agosto: Masters Toronto
- 12 agosto: Masters Cincinnati
- 29 agosto: US Open
- 6 ottobre: Masters Shanghai
- 1 novembre: Masters Parigi
- 14 novembre: Atp Finals