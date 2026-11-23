Jannik Sinner si opererà in Finlandia al ginocchio destro: i tempi di recupero per l'attuale n.2 del mondo sono stimati in 3/4 mesi. Il tennista italiano, che ha giocato l'ultima partita ufficiale lo scorso 12 luglio a Wimbledon, salterà sicuramente gli Australian Open. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare nei 1000 americani oppure più probabilmente sulla terra rossa. Ecco il calendario Atp, i tornei che salterà Sinner e le date chiave del 2027

SINNER SI OPERA: LE NEWS LIVE