L'Italia si presenta a Bologna con quattro singolaristi (Cobolli, Musetti, Darderi e Berrettini) e un doppista (Vavassori) per dare l'assalto alla quarta Coppa Davis consecutiva. Tra i big, riflettori puntati sulla Spagna di Alcaraz e Jodar e sulla Germania di Zverev. Di seguito tutti i convocati delle otto nazionali partecipanti

IL TABELLONE