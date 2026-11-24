Coppa Davis, squadre e giocatori partecipanti alle Finals: i convocati dell'Italia
L'Italia si presenta a Bologna con quattro singolaristi (Cobolli, Musetti, Darderi e Berrettini) e un doppista (Vavassori) per dare l'assalto alla quarta Coppa Davis consecutiva. Tra i big, riflettori puntati sulla Spagna di Alcaraz e Jodar e sulla Germania di Zverev. Di seguito tutti i convocati delle otto nazionali partecipanti
- Jurij RODIONOV
- Lukas NEUMAYER
- Joel SCHWAERZLER
- Neil OBERLEITNER
- Lucas MIEDLER
- Felix AUGER-ALIASSIME
- Liam DRAXL
- Alexis GALARNEAU
- Duncan CHAN
- Keegan RICE
- Soonwoo KWON
- Hyeon CHUNG
- Uisung PARK
- Seongchan HONG
- Jisung NAM
- Alexander ZVEREV
- Jan-Lennard STRUFF
- Yannick HANFMANN
- Kevin KRAWIETZ
- Tim PUETZ
- Arthur FERY
- Cameron NORRIE
- Toby SAMUEL
- Henry PATTEN
- Neal SKUPSKI
- Flavio COBOLLI
- Luciano DARDERI
- Lorenzo MUSETTI
- Matteo BERRETTINI
- Andrea VAVASSORI
- Jiri LEHECKA
- Jakub MENSIK
- Tomas MACHAC
- Patrik RIKL
- Adam PAVLASEK
- Carlos ALCARAZ
- Rafael JODAR
- Daniel MERIDA
- Pedro MARTINEZ
- Marcel GRANOLLERS