Prende forma il calendario di Musetti per la prossima stagione: il carrarino sarà impegnato nel mese di febbraio nella tournée sudamericana, con i tornei su terra rossa di Buenos Aires e Rio de Janeiro

Prima l'Australia, poi il Sudamerica. Inizia a prendere forma il calendario 2027 di Lorenzo Musetti, che nella prossima stagione tornerà a giocare sulla terra rossa sudamericana. Dopo i primi impegni dell’anno in Australia, il tennista carrarino volerà a febbraio in Argentina e Brasile per partecipare all’Atp 250 di Buenos Aires, al via l’8 febbraio, e successivamente all’Atp 500 di Rio de Janeiro. Musetti avrebbe dovuto prendere parte a entrambi i tornei anche quest'anno, ma è stato costretto a rinunciare a causa dell’infortunio rimediato agli Australian Open. A Buenos Aires conta due presenze, nel 2023 e nel 2025, concluse entrambe ai quarti di finale. Nell’ultima occasione, tuttavia, l’azzurro si ritirò prima della sfida con Pedro Martinez a causa di un problema muscolare. Una sola, invece, la partecipazione di Musetti al Rio Open: nel 2023 il carrarino fu eliminato al debutto da Nicolas Jarry.