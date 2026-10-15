Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Musetti parteciperà nel 2027 all'Atp Buenos Aires e all'Atp Rio De Janeiro

Tennis

Prende forma il calendario di Musetti per la prossima stagione: il carrarino sarà impegnato nel mese di febbraio nella tournée sudamericana, con i tornei su terra rossa di Buenos Aires e Rio de Janeiro 

Prima l'Australia, poi il Sudamerica. Inizia a prendere forma il calendario 2027 di Lorenzo Musetti, che nella prossima stagione tornerà a giocare sulla terra rossa sudamericana. Dopo i primi impegni dell’anno in Australia, il tennista carrarino volerà a febbraio in Argentina e Brasile per partecipare all’Atp 250 di Buenos Aires, al via l’8 febbraio, e successivamente all’Atp 500 di Rio de Janeiro. Musetti avrebbe dovuto prendere parte a entrambi i tornei anche quest'anno, ma è stato costretto a rinunciare a causa dell’infortunio rimediato agli Australian Open. A Buenos Aires conta due presenze, nel 2023 e nel 2025, concluse entrambe ai quarti di finale. Nell’ultima occasione, tuttavia, l’azzurro si ritirò prima della sfida con Pedro Martinez a causa di un problema muscolare. Una sola, invece, la partecipazione di Musetti al Rio Open: nel 2023 il carrarino fu eliminato al debutto da Nicolas Jarry.

Leggi anche

Atp svela il calendario 2027: tutti i tornei

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Gea si ritira, Davidovich Fokina in semifinale

atp shanghai

Ventidue minuti in campo, poi il ritiro per infortunio: è finito così il Masters 1000 di Shanghai...

Medvedev: "Obiettivo Finals, altrimenti Maldive"

Tennis

Daniil Medvedev punta alle Atp Finals di Torino, ma con la consueta ironia ha parlato del piano B...

Da Zverev a Paolini: il programma di oggi su Sky

GUIDA TV

A Shanghai si aprono i quarti di finale con l'attesa sfida tra il 'futuro' n.1 del mondo Zverev e...

Medvedev ai quarti: Tsitsipas battuto in 2 set

atp shanghai

Daniil Medvedev ai quarti a Shanghai per il terzo anno consecutivo: il russo ha battuto in due...

Condotta antisportiva: Jodar riceve un warning

VIDEO

Vittoria, ma con warning per Rafa Jodar. Ai quarti a Shanghai grazie al successo su Van de...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS