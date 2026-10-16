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Novak Djokovic all'Atp Basilea 2026: il serbo a caccia di punti per le Atp Finals

Tennis

Obiettivo Atp Finals di Torino per il serbo che aggiunge l'Atp 500 di Basilea al suo programma per conquistare punti importanti nella Race. Per Djokovic si tratta di un ritorno nel torneo svizzero 15 anni dopo l'ultima volta

LA RACE ATP

Novak Djokovic giocherà l'Atp 500 di Basilea 15 anni dopo l'ultima volta. Il tennista serbo ha ricevuto una wild card per il torneo svizzero, in programma dal 26 ottobre al 1° novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'obiettivo per Djokovic è chiaro: conquistare punti importanti per avvicinarsi alla qualificazione alle Atp Finals. Nole ha fissato l'obiettivo Torino durante lo swing asiatico, ma giocare soltanto il Masters 1000 di Parigi poteva non bastare considerato l'undicesimo posto nella Race Atp. E allora nel suo schedule si aggiunge anche Basilea, dove non gioca dal 2011. In totale, tre partecipazioni all'Atp 500 svizzero, con un trionfo nel 2009, quando batté in finale Roger Federer. E a Basilea, a casa di Re Roger, Djokovic avrà l'opportunità di conquistare il 103° titolo Atp in carriera ,che gli consentirebbe di eguagliare proprio Federer.

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