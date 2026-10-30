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Jannik Sinner e Magnus Norman a Monte-Carlo: le ultime news

Tennis

Mentre Jannik Sinner continua il lavoro dal punto di vista atletico e riabilitativo per tornare ai massimi livelli nella stagione 2027 con tutto il suo team e la presenza anche di Darren Cahill, si continua a parlare del futuro del suo staff tecnico. Presente con lui a Monte-Carlo anche Magnus Norman. Lo svedese, ex numero 2 e finalista al Roland Garros nel 2000, dopo il ritiro nel 2004 è diventato allenatore e ha contribuito ai tre slam vinti da Wawrinka. Nel VIDEO Eleonora Cottarelli ci racconta le ultime

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