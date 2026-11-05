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Alcaraz, messaggio per Sinner: "Mi spinge a dare il massimo, il tennis ha bisogno di lui"

Tennis

Le parole di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner (fuori fino a fine stagione per un problema al ginocchio): "È il giocatore che mi spinge a dare il meglio ogni giorno e che mi aiuta a mantenere alta la concentrazione. Il circuito ha bisogno del suo ritorno"

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Carlos Alcaraz è tornato a parlare di Jannik Sinner e lo ha fatto a 'Eurosport Spagna' durante il Masters 1000 di Parigi: "Ovviamente mi fa piacere avere Jannik sempre con me, nei tornei ma anche nei momenti passati negli spogliatoi - ha detto lo spagnolo -. È il giocatore che mi spinge a dare il meglio ogni giorno e che mi aiuta a mantenere alta la concentrazione sulle cose su cui devo lavorare, sia nelle partite che durante le sessioni di allenamento. Il circuito ha bisogno del suo ritorno. Jannik manca ai giocatori e ai tifosi". I due fenomeni del tennis non si affrontano dallo scorso 12 aprile, data della finale del Masters 1000 di Monte-Carlo vinta da Jannik in due set. Da quel momento sono arrivati gli infortuni: prima il problema al polso per Alcaraz (che è stato fuori da aprile fino ad agosto), poi quello al ginocchio per Sinner, che a Wimbledon ha giocato la sua ultima partita del 2026 prima di comunicare lo stop fino a fine anno.

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