Lorenzo Musetti giocherà l'Atp 250 di Stoccolma

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Lorenzo Musetti parteciperà all'Atp Stoccolma 2026: l'annuncio social

Tennis

Musetti volerà in Svezia per giocare l'Atp 250 di Stoccolma: per il carrarino, che nelle ultime settimane ha vinto 8 partite su 10, sarà il penultimo impegno stagionale, prima delle Finals di Coppa Davis a Bologna

C'è anche Lorenzo Musetti tra i partecipanti all'Atp 250 di Stoccolma, in programma dall'8 al 14 novembre sul cemento indoor della Kungliga tennishallen. Gli organizzatori hanno ufficializzato la presenza del carrarino che, in carriera, non ha mai giocato il torneo svedese. Musetti proverà a chiudere al meglio la stagione, sfruttando il buon momento di forma con un record di 8 vittorie e 2 sconfitte sul cemento indoor, vincitore due settimane fa dell'Atp 250 di Lione. Per il n. 24 al mondo, inoltre, sarà il penultimo appuntamento stagionale prima delle Finals di Coppa Davis a Bologna, attualmente tra i 5 giocatori convocati dal capitano Filippo Volandri.

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