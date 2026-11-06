Le Wta Finals non sono ancora iniziate, ma a Indian Wells il clima è già piuttosto teso. A poche ore dall’inizio della competizione che riunisce le migliori otto giocatrici del mondo, a rapire l’attenzione è una conversazione che coinvolge Jessica Pegula, Mirra Andreeva e il tema della privacy delle giocatrici. L’episodio è avvenuto in un ambiente che le tenniste conoscono molto bene: gli stessi campi in cui a marzo viene organizzato il Masters 1000 combined di Indian Wells, uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Questa volta però a finire sotto i riflettori non è stato un match giocato: durante un dialogo con il proprio allenatore Mark Knowles, Jessica Pegula non sapeva che i microfoni sul campo fossero attivi e quindi di essere finita in diretta YouTube sul canale della WTA. L’americana si è lasciata andare ad alcuni commenti sul comportamento di Mirra Andreeva, con cui aveva appena condiviso un allenamento, definendo il suo atteggiamento troppo da "diva" e sostenendo che qualcuno avrebbe dovuto aiutarla a ridimensionarsi. Nel corso della conversazione, Pegula ha poi criticato anche l’atteggiamento della russa nei confronti della sua allenatrice Conchita Martinez. Durante l’allenamento, infatti, le due hanno giocato qualche game e Andreeva, in un momento di frustrazione, ha scagliato qualche pallata nella direzione della sua allenatrice. Il confronto è durato diversi minuti, in cui non sono mancati apprezzamenti sulle qualità della giovane Andreeva che Pegula ha definito estremamente talentuosa e intelligente tatticamente. Nonostante i commenti fossero del tutto ristretti al nucleo del team, gli appassionati di tennis che stavano assistendo alla diretta, non hanno perso tempo diffondendo la notizia e le immagini dell’accaduto sui social. Il risultato? Si è scatenata una shitstorm attorno a Pegula, accusata di bullismo nei confronti di Andreeva, trasformando una conversazione in un caso mediatico. Quello che gli appassionati non sapevano è che la Wta non aveva avvisato le giocatrici del fatto che gli allenamenti sarebbero stati ripresi e messi in onda. Questo ha portato la Women’s Tennis Association a intervenire pubblicamente diramando un comunicato di scuse: "Ci assumiamo la piena responsabilità per non aver informato le giocatrici e i loro team che i microfoni installati sui campi, per permettere ai fan di seguire i loro allenamenti in diretta, erano accesi. Presentiamo le nostre sincere scuse per non aver adempiuto al nostro compito di garantire che le giocatrici e gli allenatori fossero correttamente informati".