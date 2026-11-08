Alcaraz-Shelton, la finale alle 15 LIVE su Sky

A Parigi si assegna l'ultimo Masters 1000 della stagione: Carlos Alcaraz sfida Ben Shelton due mesi dopo l'incredibile battaglia agli US Open. La finale sarà in diretta alle 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

A Parigi è il giorno dell'ultima finale Masters 1000 della stagione, in un vero e proprio antipasto delle Atp Finals di Torino. Di fronte ci saranno Carlos Alcaraz e Ben Shelton, entrambi a caccia del primo trionfo sul cemento indoor francese. Appuntamento alle ore 15 alla Plenitude Arena di Nanterre, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci.