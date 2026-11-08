Alcaraz-Shelton, la finale alle 15 LIVE su Sky

Alcaraz-Shelton all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streamingatp parigi
A Parigi si assegna l'ultimo Masters 1000 della stagione: Carlos Alcaraz sfida Ben Shelton due mesi dopo l'incredibile battaglia agli US Open. La finale sarà in diretta alle 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
A Parigi è il giorno dell'ultima finale Masters 1000 della stagione, in un vero e proprio antipasto delle Atp Finals di Torino. Di fronte ci saranno Carlos Alcaraz e Ben Shelton, entrambi a caccia del primo trionfo sul cemento indoor francese. Appuntamento alle ore 15 alla Plenitude Arena di Nanterre, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci.
Alcaraz-Shelton, i precedenti
Alcaraz e Shelton si ritroveranno di fronte due mesi l'epico match agli US Open, vinto dallo statunitense al tiebreak del quinto set alle 3.33 del mattino a New York. Questa è l'unica vittoria di Shelton, mentre Alcaraz ha vinto i confronti sul cemento del Canada e al Roland Garros
- 2026 - US Open (QF): Shelton b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6
- 2025 - Roland Garros (R16): Alcaraz b. Shelton 7-6, 6-3, 4-6, 6-4
- 2023 - Canada Open (R32): Alcaraz b. Shelton 6-3, 7-6
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 9 - Wta Hong Kong: Liu (Usa) vs Eala (Phi)
- ore 14.45: Studio Tennis
- ore 15 - Atp Parigi: Shelton (Usa) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire: Simulcast Sky Sport 259
- ore 20.45: Studio Tennis
- ore 21 - Wta Finals: Kostyuk (Ukr) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Wta Finals: Gauff (Usa) vs Pegula (Usa)
- a seguire - Wta Finals: Siniakova/Townsend vs ERRANI/PAOLINI
- a seguire - Wta Finals: Bucsa/Melichar-Martinez vs Perez/Schuurs
SKY SPORT 259
- ore 14 - Wta Chennai: Tjen (Ind) vs Linette (Pol)
- ore 16 - Atp Stoccolma: E. Ymer (Swe) vs J.M. Cerundolo (Arg)
- a seguire - Atp Stoccolma: Tirante (Arg) vs Munar (Esp)