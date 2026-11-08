Le Wta Finals LIVE su Sky Sport: la guida tv

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Wta Finals, dove vedere le partite del torneo in tv e streaming

Tennis

A Indian Wells si giocano le Wta Finals 2026, evento che chiude la stagione del tennis femminile. Tutti gli incontri di singolare e doppio saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'8 al 15 novembre

LA GUIDA COMPLETA ALLE WTA FINALS SU SKY

Le migliori tenniste del 2026 si sfidano sul cemento outdoor di Indian Wells nelle FAGE WTA Finals, l’evento che chiude la stagione del tennis femminile. Tutti gli incontri di singolare e doppio saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, da domenica 8 a domenica 15 novembre. Nel singolare, le otto protagoniste saranno: Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Karolína Muchová, Linda Nosková e Marta Kostyuk. Nel torneo di doppio, l’Italia sarà rappresentata dalla coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani, sorteggiate nel Gruppo 2 insieme a Townsend/Siniakova, Melichar-Martinez/Bucsa e Schuurs/Perez. Nel Gruppo 1 Dabrowski/Stefani, Guo/Mladenovic, Hsieh/Ostapenko e Mertens/Zhang.

Leggi anche

L'albo d'oro delle Wta Finals

Come seguire le Wta Finals su Sky Sport

Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” delle WTA Finals, con tutti gli incontri del torneo in diretta. Il racconto continuerà ogni giorno anche su Sky Sport 24, con lo studio prepartita delle 20.45, news, aggiornamenti e approfondimenti sulle sfide del torneo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. Su skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite della coppia Paolini/Errani e della finale. In più, in attesa delle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre e in diretta su Sky Sport, da domenica 8 in programma anche l’ultimo torneo ATP 250 della stagione, quello di Stoccolma, con la consueta copertura dei canali Sky Sport.

Leggi anche

Le azzurre alle Finals: da Reggi a Errani/Paolini

La programmazione delle Wta Finals su Sky Sport e NOW

Domenica 8 novembre

  • ore 21: Kostyuk vs Noskova su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Gauff vs Pegula su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Siniakova/Townsend vs Errani/Paolini su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Bucsa/Melichar-Martinez vs Perez/Schuurs su Sky Sport Tennis

Lunedì 9 novembre

  • ore 21: Sabalenka vs Muchova su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Andreeva vs Svitolina su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire: Dabrowski/Stefani vs Mertens/Zhang su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Guo/Mladenovic vs Hsieh/Ostapenko su Sky Sport Tennis

Martedì 10 novembre

  • ore 21: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis

Mercoledì 11 novembre

  • ore 21: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis

Giovedì 12 novembre

  • ore 21: Singolare - Round robin su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis

Venerdì 13 novembre

  • ore 21: Singolare - Round robin su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis

Sabato 14 novembre

  • ore 21: Singolare - Semifinale/1 su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Singolare - Semifinale/2 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Semifinale/1 su Sky Sport Tennis
  • a seguire: Doppio - Semifinale/2 su Sky Sport Tennis

Domenica 15 novembre

  • ore 21: Finale singolare su Sky Sport Arena
  • ore 23: Finale doppio su Sky Sport Arena

La programmazione dell'Atp 250 di Stoccolma su Sky Sport e NOW

Domenica 8 novembre

  • Dalle 16: prima giornata su Sky Sport 259

Lunedì 9 novembre

  • Dalle 13: seconda giornata - sessione diurna su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • Dalle 18: seconda giornata - sessione serale su Sky Sport Tennis

Martedì 10 novembre

  • Dalle 13: terza giornata - sessione diurna su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • Dalle 18: terza giornata - sessione serale su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Mercoledì 11 novembre

  • Dalle 13: quarta giornata - sessione diurna su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • Dalle 18: quarta giornata - sessione serale su Sky Sport Tennis

Giovedì 12 novembre

  • ore 13: quarto di finale/1 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 15: quarto di finale/2 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 18: quarto di finale/3 su Sky Sport Tennis
  • ore 20.30: quarto di finale/4 su Sky Sport Max

Venerdì 13 novembre

  • ore 14: semifinale/1 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • ore 17: semifinale/2 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Sabato 14 novembre

  • ore 13: finale su Sky Sport Tennis

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz-Shelton, la finale alle 15 LIVE su Sky

atp parigi

A Parigi si assegna l'ultimo Masters 1000 della stagione: Carlos Alcaraz sfida Ben Shelton due...

Le Wta Finals LIVE su Sky Sport: la guida tv

Tennis

A Indian Wells si giocano le Wta Finals 2026, evento che chiude la stagione del tennis femminile....

Ruud annuncia David Ferrer: entrerà nel suo team

Tennis

Dopo la sconfitta in semifinale a Parigi con Alcaraz, il norvegese ha annunciato il nuovo innesto...

Elena Rybakina non giocherà le Wta Finals 2026

Tennis

La n. 1 al mondo non giocherà il master di fine anno "a causa di un problema medico" come informa...

Alcaraz supera Ruud: in finale contro Shelton

atp parigi

Ottava vittoria consecutiva per Carlos Alcaraz che regola Casper Ruud con un doppio 6-4 e centra...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS