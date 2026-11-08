Le Wta Finals LIVE su Sky Sport: la guida tv

A Indian Wells si giocano le Wta Finals 2026, evento che chiude la stagione del tennis femminile. Tutti gli incontri di singolare e doppio saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'8 al 15 novembre
Le migliori tenniste del 2026 si sfidano sul cemento outdoor di Indian Wells nelle FAGE WTA Finals, l’evento che chiude la stagione del tennis femminile. Tutti gli incontri di singolare e doppio saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, da domenica 8 a domenica 15 novembre. Nel singolare, le otto protagoniste saranno: Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Karolína Muchová, Linda Nosková e Marta Kostyuk. Nel torneo di doppio, l’Italia sarà rappresentata dalla coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani, sorteggiate nel Gruppo 2 insieme a Townsend/Siniakova, Melichar-Martinez/Bucsa e Schuurs/Perez. Nel Gruppo 1 Dabrowski/Stefani, Guo/Mladenovic, Hsieh/Ostapenko e Mertens/Zhang.
Leggi anche
L'albo d'oro delle Wta Finals
Come seguire le Wta Finals su Sky Sport
Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” delle WTA Finals, con tutti gli incontri del torneo in diretta. Il racconto continuerà ogni giorno anche su Sky Sport 24, con lo studio prepartita delle 20.45, news, aggiornamenti e approfondimenti sulle sfide del torneo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. Su skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite della coppia Paolini/Errani e della finale. In più, in attesa delle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre e in diretta su Sky Sport, da domenica 8 in programma anche l’ultimo torneo ATP 250 della stagione, quello di Stoccolma, con la consueta copertura dei canali Sky Sport.
Leggi anche
Le azzurre alle Finals: da Reggi a Errani/Paolini
La programmazione delle Wta Finals su Sky Sport e NOW
Domenica 8 novembre
- ore 21: Kostyuk vs Noskova su Sky Sport Tennis
- a seguire: Gauff vs Pegula su Sky Sport Tennis
- a seguire: Siniakova/Townsend vs Errani/Paolini su Sky Sport Tennis
- a seguire: Bucsa/Melichar-Martinez vs Perez/Schuurs su Sky Sport Tennis
Lunedì 9 novembre
- ore 21: Sabalenka vs Muchova su Sky Sport Tennis
- a seguire: Andreeva vs Svitolina su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire: Dabrowski/Stefani vs Mertens/Zhang su Sky Sport Tennis
- a seguire: Guo/Mladenovic vs Hsieh/Ostapenko su Sky Sport Tennis
Martedì 10 novembre
- ore 21: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
Mercoledì 11 novembre
- ore 21: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
Giovedì 12 novembre
- ore 21: Singolare - Round robin su Sky Sport Tennis
- a seguire: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
Venerdì 13 novembre
- ore 21: Singolare - Round robin su Sky Sport Tennis
- a seguire: Singolare - Round robin su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Round robin su Sky Sport Tennis
Sabato 14 novembre
- ore 21: Singolare - Semifinale/1 su Sky Sport Tennis
- a seguire: Singolare - Semifinale/2 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Semifinale/1 su Sky Sport Tennis
- a seguire: Doppio - Semifinale/2 su Sky Sport Tennis
Domenica 15 novembre
- ore 21: Finale singolare su Sky Sport Arena
- ore 23: Finale doppio su Sky Sport Arena
La programmazione dell'Atp 250 di Stoccolma su Sky Sport e NOW
Domenica 8 novembre
- Dalle 16: prima giornata su Sky Sport 259
Lunedì 9 novembre
- Dalle 13: seconda giornata - sessione diurna su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- Dalle 18: seconda giornata - sessione serale su Sky Sport Tennis
Martedì 10 novembre
- Dalle 13: terza giornata - sessione diurna su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- Dalle 18: terza giornata - sessione serale su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Mercoledì 11 novembre
- Dalle 13: quarta giornata - sessione diurna su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- Dalle 18: quarta giornata - sessione serale su Sky Sport Tennis
Giovedì 12 novembre
- ore 13: quarto di finale/1 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 15: quarto di finale/2 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 18: quarto di finale/3 su Sky Sport Tennis
- ore 20.30: quarto di finale/4 su Sky Sport Max
Venerdì 13 novembre
- ore 14: semifinale/1 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17: semifinale/2 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Sabato 14 novembre
- ore 13: finale su Sky Sport Tennis