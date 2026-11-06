Con Rafael Jodar si completa il quadro degli otto qualificati alle Atp Finals di Torino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre. Tra i "maestri" c'è Flavio Cobolli, uno dei quattro debuttanti al master di fine anno. Nel doppio, invece, l'Italia sarà rappresentata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori

ALCARAZ-FRITZ, GLI HIGHLIGHTS