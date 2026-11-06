Con Rafael Jodar si completa il quadro degli otto qualificati alle Atp Finals di Torino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre. Tra i "maestri" c'è Flavio Cobolli, uno dei quattro debuttanti al master di fine anno. Nel doppio, invece, l'Italia sarà rappresentata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori
- Partecipazioni alle Atp Finals: 8
- Miglior risultato: Campione (2018, 2021)
- Partecipazioni alle Atp Finals: 3
- Miglior risultato: Finalista (2025)
- Partecipazioni alle Atp Finals: 1
- Miglior risultato: Round robin (2025)
- Partecipazioni alle Atp Finals: 6
- Miglior risultato: Campione (2020)
- Partecipazioni alle Atp Finals: debuttante
- Partecipazioni alle Atp Finals: debuttante
- Partecipazioni alle Atp Finals: debuttante
- Partecipazioni alle Atp Finals: debuttante
- Alex De Minaur
- Taylor Fritz
- Harri Heliovaara/Henry Patten
- Christian Harrison/Neal Skupski
- Marcel Granollers/Horacio Zeballos
- Marcelo Arevalo/Mate Pavic
- SIMONE BOLELLI/ANDREA VAVASSORI
- Theo Arribage/Albano Olivetti
- Kevin Krawietz/Tim Puetz
- Orlando Luz/Rafael Matos
- Le Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre