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Gli italiani in semifinale negli Atp Masters 1000: Darderi 10° a riuscirci

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Un meraviglioso Luciano Darderi vince una partita pazzesca (da oltre tre ore di gioco) contro Rafa Jodar ed è in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia per la prima volta in carriera. Con questo traguardo, Darderi diventa il 10° italiano a centrare una semifinale in un Masters 1000. Di seguito tutti gli italiani che ci sono riusciti (e quante semifinali '1000' hanno giocato)

DARDERI-JODAR: HIGHLIGHTS

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