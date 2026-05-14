Un meraviglioso Luciano Darderi vince una partita pazzesca (da oltre tre ore di gioco) contro Rafa Jodar ed è in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia per la prima volta in carriera. Con questo traguardo, Darderi diventa il 10° italiano a centrare una semifinale in un Masters 1000. Di seguito tutti gli italiani che ci sono riusciti (e quante semifinali '1000' hanno giocato)

DARDERI-JODAR: HIGHLIGHTS