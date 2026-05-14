Gli italiani in semifinale negli Atp Masters 1000: Darderi 10° a riuscirci
Un meraviglioso Luciano Darderi vince una partita pazzesca (da oltre tre ore di gioco) contro Rafa Jodar ed è in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia per la prima volta in carriera. Con questo traguardo, Darderi diventa il 10° italiano a centrare una semifinale in un Masters 1000. Di seguito tutti gli italiani che ci sono riusciti (e quante semifinali '1000' hanno giocato)
- 2021: Miami
- 2023: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Montreal
- 2024: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Cincinnati, Shanghai
- 2025: Roma, Cincinnati, Parigi
- 2026: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid
- 2013: Monte-Carlo
- 2017: Miami
- 2019: Monte-Carlo
- 2025: Monte-Carlo, Madrid, Roma
- 2019: Shanghai
- 2021: Madrid
- 2024: Montreal
- 2026: Roma
- 1995: Monte-Carlo
- 2008: Amburgo
- 2021: Roma
- 2007: Roma
- Dopo la vittoria di Darderi contro Jodar, esiste la possibilità di avere ben due italiani in semifinale agli Internazionali d'Italia per il secondo anno di fila. Tutto dipenderà da Jannik Sinner, che affronterà nei quarti di finale Andrey Rublev (match in diretta alle ore 13 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW).
- Lo scorso anno, a centrare questo obiettivo al Foro Italico sono stati Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
- Roma 2025 (Musetti e Sinner)
- 2025 (Sinner e Musetti)*
- 1957 (Pietrangeli e Merlo)
- 1955 (Gardini e Merlo)
- 1934 (De Stefani, Palmieri e Sertorio)
- 1933 (Palmieri e Sertorio)
- 1932 (De Stefani e Palmieri)