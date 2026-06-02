Arnaldi da record al Roland Garros: quasi 18 ore in campo per i quarti
Matteo Arnaldi ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros dopo una vera e propria maratona: 17 ore e 42 minuti trascorsi in campo, con una media di poco meno di 4 ore e mezza a partita. Dal 1991 a oggi, nessun giocatore era riuscito ad approdare ai quarti di uno Slam accumulando così tanto tempo di gioco
- 17 ore e 42 minuti. È questo il tempo impiegato da Matteo Arnaldi per raggiungere i quarti di finale del Roland Garros. Un vero e proprio record per il ligure, il giocatore rimasto in campo per più tempo in questa edizione dello Slam parigino;
- Dal 1991 a oggi, inoltre, nessun giocatore ha impiegato così tanto tempo per raggiungere i quarti di uno Slam
- 1° turno (vs Griekspoor): 4 ore e 1 minuto
- 2° turno (vs Tsitsipas): 3 ore e 17 minuti
- 3° turno (vs Collignon): 4 ore e 58 minuti
- Ottavi di finale (vs Tiafoe): 5 ore e 26 minuti
- Matteo Arnaldi: 17 ore e 42 minuti
- Joao Fonseca: 14 ore e 29 minuti
- Felix Auger-Aliassime: 13 ore e 14 minuti
- Matteo Berrettini: 13 ore e 11 minuti
- Jakub Mensik: 13 ore
- Rafael Jodar: 12 ore e 53 minuti
- Flavio Cobolli: 9 ore e 37 minuti
- Alexander Zverev: 9 ore e 17 minuti
- Roland Garros 2026
- 17 ore e 42 minuti
- Roland Garros 1992
- 15 ore e 44 minuti
- Roland Garros 2003
- 15 ore e 2 minuti
- US Open 1992
- 14 ore e 42 minuti
- Roland Garros 2026
- 14 ore e 29 minuti
- Australian Open 2010
- 14 ore e 18 minuti
- US Open 2023
- 14 ore e 15 minuti
- Roland Garros 1991
- 14 ore e 5 minuti
- Australian Open 2019
- 14 ore e 3 minuti
- Wimbledon 2015
- 13 ore e 49 minuti