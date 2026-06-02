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Arnaldi da record al Roland Garros: quasi 18 ore in campo per i quarti

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Matteo Arnaldi ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros dopo una vera e propria maratona: 17 ore e 42 minuti trascorsi in campo, con una media di poco meno di 4 ore e mezza a partita. Dal 1991 a oggi, nessun giocatore era riuscito ad approdare ai quarti di uno Slam accumulando così tanto tempo di gioco

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