Matteo Arnaldi ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros dopo una vera e propria maratona: 17 ore e 42 minuti trascorsi in campo, con una media di poco meno di 4 ore e mezza a partita. Dal 1991 a oggi, nessun giocatore era riuscito ad approdare ai quarti di uno Slam accumulando così tanto tempo di gioco

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