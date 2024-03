Un avvio di carriera costellato dagli infortuni, tanto da decidere di smettere con il tennis per dedicarsi… alla pulizia delle barche. Poi il ritorno nel circuito e la scalata nel ranking. A Miami ha eliminato Tiafoe, adesso agli ottavi troverà Sinner, contro cui ha già vinto nell’unico precedente tra i due. Sinner-O'Connell è in programma martedì, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

