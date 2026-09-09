È entrata nel vivo la corsa alle Next Gen Atp Finals, che quest'anno si disputeranno a Reggio Calabria, dal 9 al 13 dicembre. Tra i giocatori in lizza c'è anche Federico Cinà, che già a inizio stagione aveva indicato il torneo riservato ai migliori Under 20 come uno dei suoi principali obiettivi stagionali. Il palermitano occupa attualmente il quarto posto nella Race, alle spalle di Jodar, Fonseca e Landaluce. Di seguito, la situazione aggiornata della corsa alle Finals