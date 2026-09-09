Race Next Gen, i giocatori in corsa per le Finals 2026. La classifica di Federico Cinà
È entrata nel vivo la corsa alle Next Gen Atp Finals, che quest'anno si disputeranno a Reggio Calabria, dal 9 al 13 dicembre. Tra i giocatori in lizza c'è anche Federico Cinà, che già a inizio stagione aveva indicato il torneo riservato ai migliori Under 20 come uno dei suoi principali obiettivi stagionali. Il palermitano occupa attualmente il quarto posto nella Race, alle spalle di Jodar, Fonseca e Landaluce. Di seguito, la situazione aggiornata della corsa alle Finals
- La Next Gen Race Atp è una classifica che considera esclusivamente i risultati ottenuti nell'anno solare in corso dai giocatori Under 20: vengono quindi conteggiati solo i punti conquistati dal 1° gennaio fino a oggi
- Alle Next Gen Atp Finals si qualificano gli otto giocatori che occupano le prime posizioni della Next Gen Race
- 1) RAFAEL JODAR (Esp) - 2.509 pt
- 2) JOAO FONSECA (Bra) - 1.200 pt
- 3) MARTIN LANDALUCE (Esp) - 738 pt
- 4) FEDERICO CINA' (Ita) - 312 pt
- 5) JOEL SCHWAERZLER (Aut) - 297 pt
- 6) JAN KUMSTAT (Cze) - 283 pt
- 7) DIEGO DEDURA (Ger) - 281 pt
- 8) MOISE KOUAME (Fra) - 273 pt
- 9) FELIX BALSHAW (Fra) - 271 pt
- 10) NICOLAI BUDKOV KJAER (Nor) - 251 pt
- 11) Rei Sakamoto (Jpn) - 241 pt
- 12) Henry Searle (Gbr) - 226 pt
- 13) Maxim Mrva (Cze) - 216 pt
- 14) Darwin Blanch (Usa) - 183 pt
- 15) Mees Rottgering (Ned) - 141 pt