Sinner e Alcaraz, il calendario dei tornei ATP fino alla fine del 2025

Programmazione in parte differente per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il finale di stagione. I due si ritroveranno a Shanghai (1-12 ottobre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW): prima l'azzurro giocherà a Pechino, mentre lo spagnolo volerà a Tokyo. Carlos salterà la Coppa Davis e tornerà alla Laver Cup. Di seguito il calendario a confronto

Sinner e Alcaraz, il calendario a confronto

Premi vinti in carriera: Sinner sale a 48,7 mln $

Jannik Sinner è sempre più vicino al muro dei 50 milioni di dollari di prize money in carriera....

La Race entra nel vivo: Musetti sogna le Finals

Archiviati gli US Open, la Race Atp entra nel vivo. Sono ancora a disposizione sei posti per le...

Paolini resta n. 8: il ranking Wta dopo lo US Open

Jasmine Paolini perde 110 punti, ma resta n. 8 al mondo dopo gli US Open. Sabalenka consolida il...

Sinner, 9^ finale persa della carriera

Con la sconfitta contro Carlos Alcaraz allo US Open, il bilancio delle finali Atp giocate da...

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...