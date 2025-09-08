Programmazione in parte differente per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il finale di stagione. I due si ritroveranno a Shanghai (1-12 ottobre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW): prima l'azzurro giocherà a Pechino, mentre lo spagnolo volerà a Tokyo. Carlos salterà la Coppa Davis e tornerà alla Laver Cup. Di seguito il calendario a confronto
- Carlos Alcaraz non giocherà il play-off di Coppa Davis. Reduce dal trionfo a New York, il murciano avrebbe dovuto giocare il tie contro la Danimarca, in programma il prossimo weekend a Marbella. Carlitos ha dato forfait per "affaticamento muscolare e mentale" si legge sul sito della federtennis spagnola;
- Un appuntamento in meno in un calendario già ricco di eventi per Alcaraz nel finale di stagione. Lo rivedremo in campo dal 19 al 21 settembre a San Francisco, per la Laver Cup
- Sinner, invece, tornerà in campo nella settimana dal 25 settembre al 1° ottobre e lo farà al China Open, il torneo Atp 500 che si gioca sui campi in cemento di Pechino. Qui l'azzurro difenderà la finale dello scorso anno, persa proprio con Alcaraz;
- Scelta diversa, invece, per lo spagnolo. Alcaraz, infatti, quest'anno giocherà l'Atp 500 di Tokyo. In Giappone è prevista la presenza anche di Taylor Fritz, Jack Draper e Ben Shelton (ma per gli ultimi due vanno verificate le condizioni fisiche dopo gli infortuni accusati agli US Open)
- Per rivedere Sinner e Alcaraz al via dello stesso torneo bisognerà attendere il 1° ottobre. Jannik e Carlos saranno ai nastri di partenza del Masters 1000 di Shanghai, vinto lo scorso anno dal tennista azzurro in finale su Novak Djokovic;
- Un nuovo confronto Sinner-Alcaraz sarebbe possibile solo in finale, in programma domenica 12 ottobre
- Come nel 2024, Sinner e Alcaraz chiuderanno lo swing asiatico con il Six Kings Slam, il ricco torneo-esibizione organizzato a Riad, in Arabia Saudita, e vinto lo scorso anno dal tennista azzurro in finale su Carlitos;
- Il montepremi è da capogiro: 1.5 milioni di dollari per la sola partecipazione e 6 milioni di dollari al vincitore. Oltre Sinner e Alcaraz, quest'anno al via ci saranno anche Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz
- Dopo l'Asia, il circuito tornerà in Europa per gli ultimi appuntamenti della stagione sul cemento indoor. Prima il doppio appuntamento con gli Atp 500 di Basilea e Vienna (dal 20 al 26 ottobre) e poi il Masters 1000 di Parigi (dal 27 ottobre al 2 novembre);
- Per questi tornei non sono state ancora ufficializzate le entry list. Sinner ha saltato entrambi gli appuntamenti lo scorso anno, mentre Alcaraz giocò soltanto Parigi Bercy, eliminato al terzo turno da Ugo Humbert
- Il gran finale sarà poi in Italia, con le ATP Finals 2025 in programma dal 9 al 16 novembre. Sinner e Alcaraz sono già qualificati e certi di finire in gironi diversi nel round robin. Il confronto a Torino sarebbe possibile soltanto in semifinale o in finale;
- Ci saranno poi le Finals di Coppa Davis a Bologna. L'Italia è già qualificata, mentre la Spagna dovrà superare il play-off contro la Danimarca
- Atp 500 Pechino (25 settembre-1 ottobre)
- Masters 1000 Shanghai (1-12 ottobre)
- Six Kings Slam (15-18 ottobre)
- ev. Masters 1000 Parigi (27 ottobre-2 novembre)
- Atp Finals (9-16 novembre)
- ev. Davis Cup Finals (18-23 novembre)
- Laver Cup (19-21 settembre)
- Atp 500 Tokyo (24-30 settembre)
- Masters 1000 Shanghai (1-12 ottobre)
- ev. Masters 1000 Parigi (27 ottobre-2 novembre)
- Atp Finals (9-16 novembre)
- ev. Davis Cup Finals (18-23 novembre)