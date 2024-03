Con il successo al 3° turno di Indian Wells contro Jan-Lennard Struff, Jannik Sinner strappa un altro primato ad Adriano Panatta, diventando il primo giocatore italiano a vincere 17 partite consecutive. La striscia è ormai aperta dalla sfida con l'Olanda in Davis. Ecco la classifica degli azzurri di ogni epoca e quella all-time nell'Era Open (dati Opta). Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

