Tennis, tutti i giocatori che hanno vinto il Career Grand Slam: Alcaraz è il 9°

Carlos Alcaraz sempre più nella storia del tennis: con la vittoria degli Australian Open contro Djokovic, lo spagnolo diventa il nono giocatore all-time a completare il Career Grand Slam, il quarto a riuscirci nel nuovo millennio dopo i Big 3 (Djokovic, Nadal, Federer) e soprattutto il più giovane. Qui l'elenco completo (dati Opta)

Alcaraz-Djokovic, le FOTO più belle della finale

Rod Laver Arena sold-out per la finale maschile tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Una domenica...

Rybakina, le foto con il trofeo a Melbourne

La tradizione si ripete agli Australian Open, con lo shooting dedicato alla campionessa femminile...

Sinner-Djokovic, tutti i precedenti

Novak Djokovic è tornato a battere dopo oltre due anni Jannik Sinner e lo ha fatto nella...

I precedenti tra Djokovic e i tennisti italiani

Con il successo in semifinale contro Sinner, Novak Djokovic ha centrato la 61^ vittoria in...

Djokovic-Alcaraz, atto 10: tutti i precedenti

Un gap generazionale importante (16 anni di differenza), ma è già una rivalità da leggenda quella...

    Alcaraz-Djokovic LIVE: Carlos avanti 2 set a 1

    Sorpasso di Alcaraz che vince anche il terzo set: lo spagnolo adesso lontano un parziale dal...

    Alcaraz show: il recupero con Nole è fenomenale

    Carlos Alcaraz regala spettacolo nella finale con Novak Djokovic. Lo spagnolo vince uno dei punti...

    Quattro tornei LIVE su Sky da oggi: il programma

    Il grande tennis prosegue dopo gli Australian Open, con quattro tornei da seguire in diretta...