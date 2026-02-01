Tennis, tutti i giocatori che hanno vinto il Career Grand Slam: Alcaraz è il 9°
Carlos Alcaraz sempre più nella storia del tennis: con la vittoria degli Australian Open contro Djokovic, lo spagnolo diventa il nono giocatore all-time a completare il Career Grand Slam, il quarto a riuscirci nel nuovo millennio dopo i Big 3 (Djokovic, Nadal, Federer) e soprattutto il più giovane. Qui l'elenco completo (dati Opta)
ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!
- Carrer Grand Slam all'età di 22 anni e 272 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: Australian Open 2026
- Carrer Grand Slam all'età di 22 anni e 363 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: French Championships 1938
- Carrer Grand Slam all'età di 24 anni e 32 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: US National Championships 1962
- Carrer Grand Slam all'età di 24 anni e 102 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: US Open 2010
- Carrer Grand Slam all'età di 26 anni e 15 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: French Championships 1935
- Carrer Grand Slam all'età di 27 anni e 244 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: Wimbledon 1964
- Carrer Grand Slam all'età di 27 anni e 303 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: Roland Garros 2009
- Carrer Grand Slam all'età di 29 anni e 15 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: Roland Garros 2016
- Carrer Grand Slam all'età di 29 anni e 68 giorni
- Titolo vinto per completare il carrer Grand Slam: Roland Garros 1999