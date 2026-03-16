Sinner, le FOTO con il trofeo di Indian Wells

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Sinner, le FOTO con il trofeo vinto a Indian Wells

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Il primo non si scorda mai: Jannik Sinner ha posato nel deserto di Indian Wells con il trofeo dell'unico grande torneo sul cemento tra Slam e Masters 1000 che ancora gli mancava 

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