Sinner, le FOTO con il trofeo di Indian Wells

Il primo non si scorda mai: Jannik Sinner ha posato nel deserto di Indian Wells con il trofeo dell'unico grande torneo sul cemento tra Slam e Masters 1000 che ancora gli mancava
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