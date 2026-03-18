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Sinner ci prova a Miami: tutti i giocatori che hanno realizzato il Sunshine Double

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Solo 11 giocatori sono riusciti nella storia del tennis a realizzare il Sunshine Double, ovvero la doppietta di vittorie consecutive a Indian Wells e Miami. Quest'anno ci proveranno Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, che hanno trionfato nel deserto della California e tentano il bis in Florida. Ma chi ci è riuscito finora? I nomi sono davvero illustri... Il Miami Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 29 marzo

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