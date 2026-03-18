Sinner ci prova a Miami: tutti i giocatori che hanno realizzato il Sunshine Double
Solo 11 giocatori sono riusciti nella storia del tennis a realizzare il Sunshine Double, ovvero la doppietta di vittorie consecutive a Indian Wells e Miami. Quest'anno ci proveranno Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, che hanno trionfato nel deserto della California e tentano il bis in Florida. Ma chi ci è riuscito finora? I nomi sono davvero illustri... Il Miami Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 29 marzo
- Un club per pochi. E' il Sunshine Double, ovvero la doppietta consecutiva Indian Wells e Miami
- Solo 11 giocatori ci sono riusciti nella storia del tennis
- Quest'anno a provarci saranno Jannik Sinner (per la prima volta) e Aryna Sabalenka, che lo scorso anno aveva raggiunto entrambe le finali perdendo quella di Indian Wells e vincendo quella di Miami.
- Di seguito i giocatori che hanno realizzato il Sunshine Double
- 2011
- 2014
- 2015
- 2016
- 2005
- 2006
- 2017
- 2001
- 1998
- 1994
- 1992
- 1991
- 1994
- 1996
- 2022
- 2016
- 2005
- Il Miami Open, torneo combined Atp e Wta, è da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 29 marzo