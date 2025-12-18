Fognini e non solo: sono più di trenta i tennisti che hanno annunciato il ritiro nel 2025 tra maschile e femminile. Oltre al ligure - uscito di scena dopo l'epico match a Wimbledon con Alcaraz - ci sono anche Gianluca Mager e Salvatore Caruso, l'ex n. 7 al mondo Fernando Verdasco e la ex n. 1 al mondo Simona Halep, vincitrice di due Slam. Di seguito l'elenco completo
- Fabio FOGNINI
- Bernabè ZAPATA MIRALLES
- Rohan BOPANNA
- Salvatore CARUSO
- Gregoire BARRERE
- Pedro CACHIN
- Marius COPIL
- Ivan DODIG
- Kyle EDMUND
- Ernesto ESCOBEDO
- Chris EUBANKS
- Richard GASQUET
- Martin KLIZAN
- Denis KUDLA
- Gianluca MAGER
- Nicolas MAHUT
- Dennis NOVAK
- Vasek POSPISIL
- Fernando VERDASCO
- Diego SCHWARTZMAN
- Luke SAVILLE
- Albert RAMOS VINOLAS
- Tim VAN RIJTHOVEN
- Petra KVITOVA
- Simona HALEP
- Caroline GARCIA
- Eugenie BOUCHARD
- Lauren DAVIS
- Alizé CORNET
- Ysaline BONAVENTURE
- Qiang WANG
- Yanina WICKMAYER