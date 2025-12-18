Offerte Sky
Tennisti ritirati nel 2025: da Fognini a Verdasco e Halep

Tennis fotogallery
32 foto

Fognini e non solo: sono più di trenta i tennisti che hanno annunciato il ritiro nel 2025 tra maschile e femminile. Oltre al ligure - uscito di scena dopo l'epico match a Wimbledon con Alcaraz - ci sono anche Gianluca Mager e Salvatore Caruso, l'ex n. 7 al mondo Fernando Verdasco e la ex n. 1 al mondo Simona Halep, vincitrice di due Slam. Di seguito l'elenco completo

