Fognini e non solo: sono più di trenta i tennisti che hanno annunciato il ritiro nel 2025 tra maschile e femminile. Oltre al ligure - uscito di scena dopo l'epico match a Wimbledon con Alcaraz - ci sono anche Gianluca Mager e Salvatore Caruso, l'ex n. 7 al mondo Fernando Verdasco e la ex n. 1 al mondo Simona Halep, vincitrice di due Slam. Di seguito l'elenco completo