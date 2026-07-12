Wimbledon, le finali più lunghe di sempre: Sinner-Zverev all'ottavo posto
La finale tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, durata 3 ore e 46 minuti, è stata l'ottava più lunga di sempre nella storia di Wimbledon. Dalla maratona infinita tra Novak Djokovic e Roger Federer nel 2019 fino all'incredibile sfida tra Bjorn Borg e John McEnroe del 1980 passando per Nadal-Federer e Alcaraz-Djokovic. Wimbledon ha regalato alcune delle sfide più spettacolari e combattute nella storia del tennis. Ecco la classifica delle 10 finali maschili più lunghe di sempre
- Durata: 3 ore e 43 minuti
- Risultato: 3-2 (6-2, 6-7, 6-4, 5-7, 6-4)
- Anno: 1990
- Durata: 3 ore e 45 minuti
- Risultato: 3-2 (7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2)
- Anno: 2007
- Durata: 3 ore e 46 minuti
- Risultato: 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4)
- Anno: 2026
- Durata: 3 ore e 53 minuti
- Risultato: 3-2 (1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6)
- Anno: 1980
- Durata: 3 ore e 56 minuti
- Risultato: 3-2 (6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4)
- Anno: 2014
- Durata: 4 ore e 14 minuti
- Risultato: 3-2 (3-6, 6-3, 6-7, 7-6, 6-4)
- Anno: 1982
- Durata: 4 ore e 16 minuti
- Risultato: 3-2 (5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14)
- Anno: 2009
- Durata: 4 ore e 42 minuti
- Risultato: 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4)
- Anno: 2023
- Durata: 4 ore e 48 minuti
- Risultato: 3-2 (6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7)
- Anno: 2008
- Durata: 4 ore e 57 minuti
- Risultato: 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12)
- Anno: 2019
- ISNER-MAHUT: 11 ore e 5 minuti (665 minuti) — 2010, 1° turno
- ANDERSON-ISNER: 6 ore e 36 minuti (396 minuti) — 2018, semifinale
- CILIC-QUERREY: 5 ore e 31 minuti (331 minuti) — 2012, 3° turno
- HOLMES-WITSKEN: 5 ore e 28 minuti (328 minuti) — 1989, 2° turno
- DJOKOVIC-NADAL: 5 ore e 15 minuti (315 minuti) — 2018, semifinale
DJOKOVIC-AUGER-ALIASSIME: 5 ore e 15 minuti (315 minuti) — 2026, quarti di finale