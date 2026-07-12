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Wimbledon, le finali più lunghe di sempre: Sinner-Zverev all'ottavo posto

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La finale tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, durata 3 ore e 46 minuti, è stata l'ottava più lunga di sempre nella storia di Wimbledon. Dalla maratona infinita tra Novak Djokovic e Roger Federer nel 2019 fino all'incredibile sfida tra Bjorn Borg e John McEnroe del 1980 passando per Nadal-Federer e Alcaraz-Djokovic. Wimbledon ha regalato alcune delle sfide più spettacolari e combattute nella storia del tennis. Ecco la classifica delle 10 finali maschili più lunghe di sempre

SINNER-ZVEREV, GLI HIGHLIGHTS

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