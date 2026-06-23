Si può vincere a Wimbledon senza giocare prima altri tornei su erba? Solo se si è delle leggende del tennis. È quello che vuole diventare Sinner, che si presenterà all'All England Club da campione in carica senza aver disputato partite ufficiali dopo il Roland Garros. Prima di lui l'obiettivo è stato centrato 16 volte, ma soltanto da sei giocatori. Ecco tutti i precedenti di successo

IL CALENDARIO DI SINNER A WIMBLEDON