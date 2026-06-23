Wimbledon, chi ha vinto senza giocare prima tornei su erba. Sinner il prossimo?
Si può vincere a Wimbledon senza giocare prima altri tornei su erba? Solo se si è delle leggende del tennis. È quello che vuole diventare Sinner, che si presenterà all'All England Club da campione in carica senza aver disputato partite ufficiali dopo il Roland Garros. Prima di lui l'obiettivo è stato centrato 16 volte, ma soltanto da sei giocatori. Ecco tutti i precedenti di successo
- Vincitore a Wimbledon senza giocare tornei preparatori sullì'erba: 1973
- L'edizione vinta dal tennista ceco venne penalizzata da un boicottaggio di massa da parte di moltissimi giocatori, circa 80, per la squalifica ritenuta ingiusta comminata a Nikola Pilic per aver rinunciato a una convocazione in Coppa Davis della sua Jugoslavia
- Vincitore a Wimbledon senza giocare tornei preparatori sull'erba: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
- Lo svedese si è sempre presentato a Wimbledon senza giocare prima altri tornei su erba: una scelta che ha pagato
- Vincitore a Wimbledon senza giocare tornei preparatori sull'erba: 1989*
- Nel 1985, quando vinse Wimbledon a sorpresa per la prima volta senza essere testa di serie, aveva già mostrato il suo talento in erba trionfando al Queen's. Stesso torneo giocato nel 1986, dove fu invece eliminato ai quarti per poi riscattarsi sul palcoscenico principale
- Vincitore a Wimbledon senza giocare tornei preparatori sull'erba: 1992
- L'erba non è mai stata la superficie preferita del giocatore americano. L'unico titolo è stato proprio Wimbledon 1992, dove approdò senza giocare prima tornei preparatori. Una strategia ripetuta spesso in futuro, con alcune eccezioni date dalla partecipazione al Queen's (senza mai vincerlo)
- Vincitore a Wimbledon senza giocare tornei preparatori sull'erba: 2007, 2009
- Lo svizzero è stato un frequentatore e vincitore abituale del torneo di Halle, ma in due delle otto occasioni in cui ha vinto Wimbledon si è presentato all'All England Club senza partite ufficiali su erba alle spalle
- Vincitore a Wimbledon senza giocare tornei preparatori sull'erba: 2011, 2014, 2015, 2019, 2021, 2022
- La strategia del serbo, in special modo negli ultimi anni per gestire sforzi e fisico col passare del tempo, ha quasi sempre previsto l'avvicinamento a Wimbledon senza tornei preliminari dopo il Roland Garros. Solo in occasione della vittoria nel 2018 aveva giocato al Queen's, perdendo in finale contro Cilic in tre set
- Jannik, già prima dell'eliminazione precoce al Roland Garros, aveva deciso che non avrebbe giocato tornei ufficiali su erba prima di quest'edizione di Wimbledon, in cui si presenta da campione in carica. Per lui solo un paio di esibizioni al Giorgio Armani Tennis Classic
- Lo scorso anno, per prendere confidenza sull'erba e trionfare all'All England Club, gli bastò giocare due partite a Halle. In Germania fu eliminato al secondo turno dal kazako Bublik, poi vincitore del torneo