Il successo nel match contro l'Olanda, l'ultimo della week 2 a Ottawa, aveva praticamente spalancato le porte di Parigi, ma i successivi risultati delle avversarie dirette hanno blindato il pass per i Giochi. Ancor prima che inizi la terza e ultima tappa di VNL (che per gli azzurri sarà a Lubiana), Giannelli e compagni hanno già accumulato nel ranking mondiale un vantaggio ampissimo nei confronti di 118.66 punti nei confronti di Cuba, attualmente prima delle escluse VNL FEMMINILE: ITALIA-CANADA LIVE ascolta articolo

L'Italia di Ferdinando De Giorgi blinda il pass per Parigi 2024. Giannelli e compagni, attualmente secondi nel ranking mondiale, possono proiettarsi verso i Giochi con quattro partite d’anticipo rispetto alla fine della VNL. Gli azzurri, reduci da sette vittorie nelle prime otto partite del torneo, avevano praticamente chiuso la pratica qualificazione dopo il successo contro l’Olanda, ma i successivi risultati di Serbia e Cuba, le squadre che si giocano l’ultimo posto a disposizione per il pass attraverso il ranking, hanno definitivamente dato il via libera per Parigi 2024. "Siamo davvero felici per aver centrato questa qualificazione che rappresentava il primo grande obiettivo stagionale. Andiamo a Parigi consapevoli di avere una squadra che può competere con chiunque". Ha detto il presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi. leggi anche L'Italia schiaccia 3-0 l'Olanda: Parigi è vicina

Perché l’Italia blinda il pass già dopo la tappa di Ottawa I quattro match su quattro vinti nella prima tappa a Rio e i tre vinti nella seconda settimana a Ottawa hanno portato in dote agli azzurri 369.30 nel ranking mondiale. La squadra di De Giorgi ha dunque accumulato un margine molto ampio su Serbia (che ha attualmente 251.55 punti) e Cuba (a 250.64), ossia sulle due nazionali avrebbero potuto estrometterli da un posto tra le quattro qualificate. Per cui, anche se attualmente non è possibile calcolare quanti punti ranking si possono acquisire o perdere per ciascuna delle prossime quattro partite, considerando che Serbia e Cuba dovranno sfidarsi tra loro nell’ultima tappa togliendosi punti a vicenda, l’Italia non correrebbe particolari rischi anche in caso di quattro sconfitte su quattro. Ricordiamo inoltre che un’altra già qualificata a Parigi attraverso il ranking è l'Egitto, già sicuro di partecipare ai Giochi grazie al criterio della rappresentanza continentale (deve esserci almeno una squadra di ogni continente) in quanto miglior nazionale africana. leggi anche Chase Budinger va alle Olimpiadi nel beach volley