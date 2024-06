VNL, Italia-Slovenia 0-3: secondo ko in week 3

Secondo ko in tre partite per la squadra di De Giorgi in questa week 3 di Nations League a Lubiana. Dopo la sconfitta contro la Polonia, seguita dal successo sulla Bulgaria, l’Italia cede ai padroni di casa della Slovenia con i parziali di 18-25, 21-25, 19-25. Azzurri, con tante riserve in campo, che sono già qualificati a Parigi e alle Finals ma che cedono il secondo posto ranking proprio alla Slovenia che ad oggi sarebbe dunque testa di serie nel sorteggio olimpico

Arriva contro la Slovenia la seconda sconfitta in tre partite in questa week 3 di Lubiana. Davanti al proprio pubblico, Urnaut e compagni dominano un’Italia molto sperimentale, con i big a riposo vista la qualificazione a Parigi e quella alle Finals già conquistate. Uno 0-3 (18-25, 21-25, 19-25 i parziali) senza storia che permette proprio alla Slovenia di superare gli azzurri nel ranking mondiale quando manca una sola partita al termine della fase a gironi in VNL. Questo vuol dire che al momento sarebbero loro la terza squadra testa di serie (insieme a Polonia e Francia) per il sorteggio olimpico. Si torna in campo domenica 23 giugno contro la Turchia.

Il racconto del match

De Giorgi cambia qualcosa rispetto ai primi due match: Sbertoli in regia con Bovolenta opposto, Bottolo – migliore in campo contro la Bulgaria, con Porro in banda, Caneschi e Mosca al centro, Laurenzano libero. Titolarissimi per i padroni di casa di questa week 3 con le tante conoscenze della nostra Superlega tra cui Kozamernik, Ropret, Urnaut e Cebulj. L’avvio è piuttosto equilibrato con l’Italia che ricuce il -2 iniziale grazie ad un paio di grandi giocate di Bottolo. Il primo break importante arriva per la Slovenia con il muro Kozamernik su Bovolenta (12-16) ed è un +4 che gli azzurri non riescono più a recuperare anche per via dei diversi errori al servizio. Ed è proprio una battuta sbagliata di Bovolenta che chiude il primo set sul 18-25.

Il secondo set inizia esattamente come si era concluso il primo: errori al servizio per gli azzurri, fase break letale per la Slovenia che va subito a +4 con l’ace di Cebulj (2-6). Questa volta però l’Italia reagisce e si riporta a -1 con il muro di Mosca (6-7), ma una serie di cinque battute sbagliate impediscono alla squadra di De Giorgi l’aggancio fino al muro di Sanguinetti che firma il 16-16. Raggiunto il pareggio, l’Italia non riesce comunque nel sorpasso, anzi è la squadra di casa ad allungare con l’ace di Bracko prima e l’errore in pipe di Bottolo poi (19-23). Un muro di Stern su Porro regala anche il secondo set alla Slovenia.

Anche nel terzo set è la Slovenia a partire forte (3-6), ma una clamorosa difesa di Laurenzano sveglia l’Italia che si porta sul 6-6. Il pari è però soltanto momentaneo visto che gli azzurri subiscono immediatamente un contro-break che taglia le gambe ai giovani di De Giorgi (6-10). Il Ct prova qualche cambio ma la situazione non cambia. Vince meritatamente la Slovenia che chiude il terzo set sul 25-19.