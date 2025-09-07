Alessia Orro è stata eletta miglior palleggiatrice e giocatrice del Mondiale: "Non è importante come ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo chiuso l'estate in bellezza". Festeggia anche capitan Danesi: "Abbiamo dimostrato i nostri valori. C'è stato uno step mentale pazzesco". Paola Egonu: "Orgogliosa di me e delle mie compagne". Ultima partita per De Gennaro: "Chiudere così è bellissimo" ITALIA-TURCHIA, IL RACCONTO DELLA FINALE ascolta articolo

Avvolta dalla bandiera sarda dei Quattro Mori, Alessia Orro festeggia la vittoria del Mondiale dopo quella dell'Olimpiade e di due Nations League: "Non era importante come, ma l'abbiamo portata a casa". La futura giocatrice del Fenerbahce è stata premiata anche MVP del Mondiale: "Trentasei vittorie consecutive e finiamo in bellezza questa estate. Non ci credo ancora, fatico a realizzare. Come all'Olimpiade, ci metterò dei giorni per capire. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà abbiamo ottenuto quello per cui abbiamo lavorato tanti anni. Siamo riuscite a tirare fuori la grinta nel quinto set, tutto quello che ci rimaneva. Grazie a tutti". Leggi anche Velasco nella storia: campione olimpico e mondiale

Danesi: "Resilienza e voglia di superare gli ostacoli" Il capitano Anna Danesi ha alzato il trofeo del Mondiale ed è sembrata la più commossa tra le azzurre: "C'è tanto orgoglio. Avrei molte parole da dire, ma non so quando realizzaremo che squadra siamo e cosa stiamo facendo. Abbiamo fatto uno step mentale pazzesco. Siamo rimaste solide nonostante fossimo sotto nel tie-break e, pur non giocando la nostra migliore partita, abbiamo sistemato ciò che non andava. Oggi ho letto sui social di una famiglia che si era fermata in un bar per finire di vedere la partita col Brasile. Noi cerchiamo di mostrare i nostri valori, resilienza, voglia di superare ostacoli e problemi, lo abbiamo fatto e sono orgogliosa!", ha detto tra le lacrime. il ct azzurro Velasco: "Più emozioni rispetto alle Olimpiadi"

De Gennaro: "Bello chiudere così" Portata in trionfo dalle compagne alla fine della partita e voluta da Danesi accanto a sé al momento di alzare la coppa, Monica De Gennaro ha giocato la sua ultima partita (salvo ripensamenti) in azzurro: "Finire così è qualcosa di bellissimo anche se al momento non riesco a realizzare bene cosa realmente sia accaduto. Adesso è complesso trovare le parole giuste. Venivamo da una fatica importante, loro erano in forma e hanno giocato molto bene mettendoci in difficoltà. Eravamo un po' contratte, ma non si sa come siamo venute fuori, forse grazie alla tenacia che abbiamo messo quotidianamente negli allenamenti. Adesso posso solo dire di essere felicissima". Leggi anche Buonfiglio: "Impresa storica". E Mattarella...