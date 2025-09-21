Mondiali volley, Italia-Argentina LIVE

"Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti a superare i momenti più complicati. Li troveremo ancora, ma non dobbiamo mollare e avere sempre fiducia nei nostri mezzi. Il bilancio finora è positivo perchè abbiamo passato il girone ed è un bene che i momenti difficili siano capitati dove te li puoi permettere. Abbiamo colto spunti importanti. Il Mondiale arriva dopo un'estate lunga e nella pallavolo di oggi le squadre che arrivano in forma, anche se meno quotate, mettono in difficoltà quelle forti perché libere di testa, di fatto si può perdere contro tutti. Ora che ho una famiglia mi rendo conto che è dura stare tanto fuori, ma eventi come i mondiali sono importanti e ci teniamo, è difficile scegliere i momenti in cui riposare. Vogliamo esserci, rappresentare questa maglia, anche se siamo stanchi, è un onore non un peso".