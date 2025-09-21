Mondiali volley, Italia-Argentina LIVE

Italia-Argentina, il risultato degli ottavi dei Mondiali di volley in diretta live
Dopo aver superato il girone come seconda, l'Italia di De Giorgi torna in campo negli ottavi di finale dei Mondiali. Gli azzurri affrontano l'Argentina. Segui il match, in programma per le ore 9.30, con il nostro liveblog
Chi vince affronterà ai quarti di finale una tra Belgio (che l'Italia ha già affrontato nella Pool F e perso 3-2) e Finlandia.
La Nazionale femminile al Quirinale
La pallavolo italiana, domenica 7 settembre, festeggiava il trionfo mondiale della Nazionale femminile, al termine di un'epica finale vinta 3-2 con la Turchia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha così invitato le azzurre al Quirinale. L'incontro è stato fissato per il prossimo 8 ottobre
L'Italia è campione in carica
Tre anni fa, nel Mondiale disputato in Slovenia e in Polonia, gli azzurri hanno vinto il 4° titolo della loro storia, il primo dopo 24 anni, battendo a Katowice i padroni di casa della Polonia 3-1. Di quella squadra i reduci sono 9: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo.
Il secondo posto in VNL
L'estate azzurra è stata finora segnata dal secondo posto in Nations League, competizione in cui l'Italia non arrivava tra le prime quattro dal 2016, quando si chiamava ancora "World League". Dopo aver battuto Cuba ai quarti e Slovenia in semifinale, l'Italia è stata piegata dalla solita Polonia in finale.
I convocati di De Giorgi
L'infortunio di Daniele Lavia ha privato il CT di uno dei pilastri dei successi degli ultimi anni. Ha recuperato invece il centrale Roberto Russo, che ha saltato buona parte dell'ultima stagione e la VNL per un'ernia del disco
Michieletto il migliore in Italia-Ucraina
Con ben 13 punti, Michieletto è stato il migliore in termini realizzativi nell'ultima sfida della fase a gironi contro l'Ucraina. L'azzurro è stato seguito da Bottolo e Romanò a 11, Russo e Gargiulo a 6 e Giannelli con 4 punti.
Le parole di Yuri Romanò prima dell'Argentina
"Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti a superare i momenti più complicati. Li troveremo ancora, ma non dobbiamo mollare e avere sempre fiducia nei nostri mezzi. Il bilancio finora è positivo perchè abbiamo passato il girone ed è un bene che i momenti difficili siano capitati dove te li puoi permettere. Abbiamo colto spunti importanti. Il Mondiale arriva dopo un'estate lunga e nella pallavolo di oggi le squadre che arrivano in forma, anche se meno quotate, mettono in difficoltà quelle forti perché libere di testa, di fatto si può perdere contro tutti. Ora che ho una famiglia mi rendo conto che è dura stare tanto fuori, ma eventi come i mondiali sono importanti e ci teniamo, è difficile scegliere i momenti in cui riposare. Vogliamo esserci, rappresentare questa maglia, anche se siamo stanchi, è un onore non un peso".
Le parole di De Giorgi prima dell'Argentina
"L'Argentina è una squadra che conosciamo, ha dimostrato che sa giocare faccia a faccia sempre, non sarà una sorpresa. Nelle partite da dentro o fuori ti devi preparare a tutto se vuoi vincere. Noi abbiamo una squadra equilibrata ed è uno dei punti di forza, sa difendere, mura, attacca veloce. Dobbiamo mettere un po' di pressione al servizio, loro sono rapidi, importante è tenere e limitare. Non si può cancellare la bravura degli avversari, ma contenerla sì. Loro hanno la garra? Ce l'abbiamo anche noi"
La vittoria dell'Argentina contro la Francia
Una delle grandi novità in un Mondiale finora ricco di colpi di scena è stata la vittoria dell'Argentina (che ha chiuso prima nel girone C) contro la Francia campione olimpica per 3-2. Ko che è costata l'eliminazione ai francesi.
Segui la sfida, in programma per le ore 9.30, con il nostro liveblog.
La vittoria contro l'Ucraina
Gli azzurri sono reduci dalla vittoria contro l'Ucraina con un netto 3-0. Successo che ha permesso all'Italia di qualificarsi come seconda nella Pool F
Buongiorno a tutti e benvenuti al liveblog della sfida tra Italia e Argentina, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di volley maschile 2025