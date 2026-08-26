L'Italia chiude la fase a gironi degli Europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in cinque partite e primo posto nella Pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall’inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno la quarta classificata della Pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta, con gli ottavi di finale un diretta su Sky e in streaming su NOW
ITALVOLLEY: CLASSIFICHE - CALENDARIO - GUIDA TV
Egonu: "Con Antropova è tutto più divertente"
L'Italia trova contro la Francia la partita più complicata del suo Europeo, ma porta a casa anche questa. Dopo quattro successi senza concedere set, le azzurre di Velasco vincono 3-1 una sfida molto più combattuta: avanti 25-19, subiscono la reazione francese nel secondo parziale e poi risolvono un terzo set equilibratissimo prima di chiudere nel quarto. Un test diverso rispetto ai precedenti e utile anche in vista della fase a eliminazione diretta. L'Italia chiude la Pool D al primo posto con cinque vittorie su cinque e ora si prepara agli ottavi di Brno.
L'Italia sfiderà la quarta classificata del girone B: questa, al momento, la situazione. Probabile che le Azzurre possano sfidare una tra Bulgaria o Ucraina il 30 o il 31 agosto a Brno
Egonu è la miglior realizzatrice dell'Italia nel 3-1 sulla Francia con 20 punti, davanti ad Antropova (13) e Fahr (10). Le azzurre trovano un contributo importante soprattutto a muro, fondamentale chiuso 14-12, mentre sono 3 gli ace. La Francia fa leggermente meglio in attacco, con 53 punti e il 34% di efficacia contro i 46 e il 33% dell'Italia
Il volley non si ferma su Sky! Questa sera l'Italia maschile
In programma un nuovo appuntamento con la pallavolo su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 26 a sabato 30 agosto, la Nazionale maschile sarà impegnata con la FIPAV Cup Men Elite, per gli ultimi test ufficiali prima dei Campionati Europei maschili di volley, in programma dal 9 al 26 settembre e in diretta su Sky Sport
Volley maschile, i test match pre-Europei su SkyVai al contenuto
Le classifiche di Eurovolley
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I risultati delle partite di oggi agli Europei
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Calendario e risultati dell'Italia agli Europei
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L'ITALIA VINCE IL QUARTO SET E IL MATCH (25-19)
Si chiude con il pallonetto di Fahr! L'Italia soffre ma vince: è prima del girone!
4° SET: Italia-Francia 24-19
Ottimo primo tempo di Sylves
4° SET: Italia-Francia 24-18
Fuori la battuta della Francia ed è match point per l'Italia
4° SET: Italia-Francia 23-18
Finisce in rete la battuta di Sylla
4° SET: Italia-Francia 23-17
Altro muro, l'Italia non si ferma più: ancora Paola Egonu, il suo ventiduesimo punto
4° SET: Italia-Francia 22-17
Adesso è un'Italia bellissima: altro grande muro di Antropova che finisce in faccia a Depie
4° SET: Italia-Francia 21-17
ALTRO MONSTER BLOCK!! Paola Egonu ci sta trascinando!!
4° SET: Italia-Francia 20-17
Sylla mostruosa!! Una diagonale a tutto braccio in posto sei!
4° SET: Italia-Francia 19-17
Ratahiry si infila col suo attacco in diagonale dopo un lunghissimo rally
4° SET: Italia-Francia 19-16
Anna Danesi col primo tempo!!! Italia a +3
4° SET: Italia-Francia 18-16
EGONUUUU! Trova il mani fuori dopo una grandissima azione in difesa delle azzurre
4° SET: Italia-Francia 17-16
Egonu!!! Siamo avanti con il diciannovesimo punto di Paola che schianta un'altra grandissima diagonale
4° SET: Italia-Francia 16-16
Sylla!! Col decimo muro azzurro, siamo in parità! Anche questo set si gioca punto a punto
4° SET: Italia-Francia 15-16
Egonu e Danesi riescono a intercettare per la prima volta la sette delle francesi!
4° SET: Italia-Francia 14-16
Sylla schianta una grandissima parallela da posto quattro
Velasco chiama il time-out dopo il break delle francesi
4° SET: Italia-Francia 13-16
Lungo l'attacco di Sylla
4° SET: Italia-Francia 13-15
Ratahiry trova la diagonale da posto quattro
4° SET: Italia-Francia 13-14
Arriva un monster block di Sylves sulla diagonale di Adigwe
4° SET: Italia-Francia 13-13
Depie trova il suo diciottesimo punto con un mani out
Time-out chiamato dalla Francia
4° SET: Italia-Francia 13-12
Altro attacco lungo di Elouga: siamo avanti!
4° SET: Italia-Francia 12-12
Sylla! Ottima diagonale in posto quattro
4° SET: Italia-Francia 11-12
Lungo il servizio di Antropova
4° SET: Italia-Francia 11-11
MONSTER BLOCK DI ADIGWE
4° SET: Italia-Francia 10-11
Parallela vincente di Antropova
4° SET: Italia-Francia 9-11
Si infila nel muro azzurro, l'attacco di Ratahiry
4° SET: Italia-Francia 9-10
Muro vincente di Fahr
4° SET: Italia-Francia 8-10
Tre tocchi della Francia ma viene chiamato un floor touch che non c'è: Fersino era arrivata bene sulla palla. Punto dell'Italia
4° SET: Italia-Francia 7-10
Egonu tira in rete la diagonale stretta
4° SET: Italia-Francia 7-9
Altra buona diagonale di Rotar che Antropova non riesce a difendere
4° SET: Italia-Francia 7-8
Altro regalo dal servizio della Francia
4° SET: Italia-Francia 6-8
Sylves con un primo tempo vincente
4° SET: Italia-Francia 6-7
L'appoggio di Ratahiry finisce sull'asta
4° SET: Italia-Francia 5-7
Rotar trova il mani fuori col muro di Egonu: l'Italia rincorre anche nel quarto set
4° SET: Italia-Francia 5-6
Vincente la diagonale di Egonu!
4° SET: Italia-Francia 4-6
Ratahiry in fotocopia: altro punto con una bella diagonale
4° SET: Italia-Francia 4-5
Ancora Ratahiry con una perfetta parallela
4° SET: Italia-Francia 4-4
Lungo il servizio di Rotar
4° SET: Italia-Francia 3-4
Diagonale vincente di Ratahiry da posto quattro
4° SET: Italia-Francia 3-3
Sbaglia anche Antropova dai 9 metri
4° SET: Italia-Francia 3-2
Lunga la battuta di Depie
4° SET: Italia-Francia 2-2
Punto di Rotar con una parallela da posto quattro
4° SET: Italia-Francia 2-1
Primo tempo di Fahr
4° SET: Italia-Francia 1-1
Muro di Syles
4° SET: Italia-Francia 1-0
Primo punto azzurro che arriva dall'errore di Depie: largo il suo attacco
L’Italia torna avanti vincendo con sofferenza il terzo set 25-23. Parziale molto equilibrato, con le azzurre che fanno la differenza soprattutto a muro (4-2) e chiudono con il 56% di ricezione positiva. Egonu è ancora la migliore dell’Italia con 5 punti, seguita da Antropova e Fahr a quota 4.
L'ITALIA VINCE IL TERZO SET (25-23)
EGONU! Il pallonetto vincente dove nessuna delle francesi può arrivare. Con tanta sofferenza, l'Italia vince il terzo set!
3° SET: Italia-Francia 24-23
Spettacolare muro di Elouga sul primo tempo di Fahr: ultimo set point per le Azzurre
3° SET: Italia-Francia 24-22
Depie con una parallela non fortissima ma che la difesa italiana non riesce a gestire
3° SET: Italia-Francia 24-21
ANTROPOVAAAA!! Kate mette giù l'attacco da posto quattro ed è set point
3° SET: Italia-Francia 23-21
Egonu schianta un attacco fortissimo in diagonale da posto quattro
3° SET: Italia-Francia 22-21
Ancora Depie: trova il quindicesimo punto con un altro mani fuori
Time-out chiamato da Velasco
3° SET: Italia-Francia 22-20
Altro fraintendimento tra Orro e Danesi: non riesce il primo tempo e adesso la Francia è a -2
3° SET: Italia-Francia 22-19
Altro punto di una strepitosa Depie: tocca il muro azzurro sull'attacco in diagonale da posto quattro della francese
3° SET: Italia-Francia 22-18
Sette velocissima di Sylves
3° SET: Italia-Francia 22-17
GRANDE MURO DELL'ITALIA! Muro a due con Danesi e Antropova
3° SET: Italia-Francia 21-17
Altro errore in battuta della Francia
3° SET: Italia-Francia 20-17
Dopo due grandi muri di Sylla, Depie riesce a fare punto con una fortissima diagonale stretta
3° SET: Italia-Francia 20-16
Fuori l'attacco da posto quattro di Ratahiry: e l'Italia se ne va in questo set...
3° SET: Italia-Francia 19-16
Invasione di Depie: altro punto azzurro!
3° SET: Italia-Francia 18-16
Lunga la battuta di Ndiaye: decimo errore al servizio per la Francia
3° SET: Italia-Francia 17-16
Cade a terra l'attacco di Ratahiry sporcato dal muro azzurro: indecisione tra Egonu e Giovannini
3° SET: Italia-Francia 17-15
Regalo di Ratahiry che colpisce l'antenna con l'attacco da posto quattro
3° SET: Italia-Francia 16-15
Ratahiry trova il mani fuori di Orro
Altro time-out chiamato dalla Francia
3° SET: Italia-Francia 16-14
Egonu!!! Bellissima diagonale col muro francese in diagonale: l'Italia è a +2
3° SET: Italia-Francia 15-14
MONSTER BLOCK DI FAHR SULL'ATTACCO DI DEPIE!!! TORNIAMO IN VANTAGGIO
La Francia chiama il time-out
3° SET: Italia-Francia 14-14
Grande punto dell'Italia!! Bravissima Antropova a difendere e poi l'attacco da ferma di Egonu che va a segno! Siamo in parità
3° SET: Italia-Francia 13-14
Adesso l'attacco di diagonale di Egonu fa male! Le azzurre devono sfruttare questo momento
Cartellino giallo mostrato a Rotar
Il punto viene dato all'Italia: confermato il 12-14
Si sta continuando a vedere il replay del possibile tocco di Fahr: proteste da una parte e dall'altra perché non si riesce a capire se ha toccato solamente la rete o meno
3° SET: Italia-Francia 12-14
Antropova va a segno con una bellissima diagonale stretta: la difesa francese respinge ma colpisce la rete. Chiamato video-check per possibile invasione di Fahr a rete
Italia che sta soffrendo anche in questo secondo set: time-out chiamato da Velasco
3° SET: Italia-Francia 11-14
Attacco mostruoso di Depie: parallela perfetta e altro break delle francesi
3° SET: Italia-Francia 11-13
Invasione di Antropova durante il suo attacco da posto quattro
3° SET: Italia-Francia 11-12
La diagonale strettissima di Egonu finisce larga
3° SET: Italia-Francia 11-11
Antropova trova il mani out!
3° SET: Italia-Francia 10-11
Diagonale potentissima di Egonu che colpisce il piedeDanard-Selosse: l'azione si sviluppa e il punto viene vinto dalle francesi, anche fortunate in questo momento del match
3° SET: Italia-Francia 10-10
Danesi aggiusta la palla servita da Orro e va a segno col primo tempo!
3° SET: Italia-Francia 9-10
L'attacco di Antropova colpisce il nastro e finisce fuori
3° SET: Italia-Francia 9-9
Lungo il servizio di Sylves
3° SET: Italia-Francia 8-9
Sette perfetta di Rotar che passa in mezzo a Egonu e Danesi
3° SET: Italia-Francia 8-8
Sylla!!! Parallela perfetta dopo una free ball delle francesi
3° SET: Italia-Francia 7-8
L'Italia si riavvicina alla Francia con il muro di Danesi!
3° SET: Italia-Francia 6-8
Punto di Egonu col pallonetto dalla seconda linea
3° SET: Italia-Francia 5-8
Altro break delle francesi: Sylla non trova il mani out con la diagonale
3° SET: Italia-Francia 5-7
Ennesimo attacco in diagonale di Ratahiry
3° SET: Italia-Francia 5-6
Sbaglia anche Fahr al servizio
3° SET: Italia-Francia 5-5
Errore dai 9 metri delle francesi
3° SET: Italia-Francia 4-5
C'è il tocco di Orro sull'attacco in parallela di una, fino a questo momento, strepitosa Ratahiry
3° SET: Italia-Francia 4-4
Alessia Orro innesca l'ottimo primo tempo di Fahr!
3° SET: Italia-Francia 3-4
Sbaglia Egonu in servizio
3° SET: Italia-Francia 3-3
Pasticcio delle francesi con Elouga che non riesce a colpire il primo tempo
3° SET: Italia-Francia 2-3
Settimo errore in battuta della Francia
3° SET: Italia-Francia 1-3
Altro mani out trovato da Rotar
3° SET: Italia-Francia 1-2
Finalmente il muro di Antropova sulla parallela di Depie!!
3° SET: Italia-Francia 0-2
Elouga ancora con un altro muro. Il settimo della sua partita!
3° SET: Italia-Francia 0-1
La Francia inizia come aveva finito il secondo set: altre mani out trovate Ratahiry
La Francia reagisce e pareggia i conti vincendo il secondo set 25-19. Le francesi fanno la differenza soprattutto in attacco, con il 44% di efficacia contro il 33% dell’Italia, molto fallosa, e a muro (4-1). Egonu è la miglior realizzatrice azzurra del parziale con 6 punti
LA FRANCIA VINCE IL SECONDO SET (25-19)
Rotar chiude con un'altra parallela deviata dal muro azzurro: l'Italia perde il primo set in questo Europeo
2° SET: Italia-Francia 19-24
Punto di Cambi, confermato anche dopo il video-check chiamato dalle francesi per un eventuale tocco della rete. Altro set point Francia
2° SET: Italia-Francia 18-24
Fersino non riesce a difendere il pallonetto di Depie
2° SET: Italia-Francia 18-23
Egonu!! Diagonale perfetta che gli vale il suo undicesimo punto anche se servirà quasi un miracolo per recuperare questo set
2° SET: Italia-Francia 17-23
Finisce largo il primo tempo di Fahr. Tanta fatica in attacco in questo set per le azzurre
2° SET: Italia-Francia 17-22
Anche Rotar trova una diagonale precisa che Orro non riesce a difendere
2° SET: Italia-Francia 17-21
Antropova schianta un attacco perfetto in diagonale da posto quattro
2° SET: Italia-Francia 16-21
Ancora Depie: la francese passa in mezzo alle mani di Egonu con un attacco da posto quattro
2° SET: Italia-Francia 16-20
Egonu con un pallonetto perfetto che anticipa il muro a uno francese
2° SET: Italia-Francia 15-20
Altro grande attacco a tutto braccio di Ratahiry
2° SET: Italia-Francia 15-19
Va a segno la sette della Francia sporcata dal muro di Danesi
2° SET: Italia-Francia 15-18
Invasione fischiata a Sylves! Altro punto rosicchiato dalle azzurre!
2° SET: Italia-Francia 14-18
Egonu!! Nono punto per Paola con una bella diagonale in posto sei!
Time-out chiamato dalla Francia anche per permettere al suo libero di riprendersi dalla forte pallonata
2° SET: Italia-Francia 13-18
Paola Egonu schianta un grandissimo attacco di prima intenzione che colpisce in faccia il libero Gelin
2° SET: Italia-Francia 12-18
Torniamo a fare punti in attacco! Brava Sylla a giocare la diagonale sul centrale francese che rende ingiocabile la palla
2° SET: Italia-Francia 11-18
Rotar cerca e trova le mani alte del muro azzurro
2° SET: Italia-Francia 11-17
Lungo il servizio delle francesi
2° SET: Italia-Francia 10-17
Altro pasticcio delle Azzurre: ne approfitta Ratahiry con una perfetta parallela da posto quattro
2° SET: Italia-Francia 10-16
Ennesimo muro della Francia sull'attacco di Sylla. Italia troppo alta in copertura e non riesce a difendere
2° SET: Italia-Francia 10-15
Bella diagonale stretta di Giovannini, appena entrata, da posto quattro
Velasco chiama un altro time-out per schiarire le idee delle azzurre soprattutto per il lavoro a muro
2° SET: Italia-Francia 9-15
Rotar mette giù un altro punto: Francia a +6, Italia in difficoltà
2° SET: Italia-Francia 9-14
Un altro grande muro delle francesi sull'attacco in diagonale di Antropova
2° SET: Italia-Francia 9-13
Altro errore delle Azzurre in battuta
2° SET: Italia-Francia 9-12
Adesso entra l'attacco di Antropova! Buona la sua diagonale in posto quattro
2° SET: Italia-Francia 8-12
Sette di Fahr che non va a segno: quarto muro francese su cui non riesce a rispondere Egonu in copertura
2° SET: Italia-Francia 8-11
Altra difesa incredibile di Gelin e poi il punto francese
2° SET: Italia-Francia 8-10
Altro pallonetto vincente di Egonu su cui il libero francese prova a far di tutto ma che non riesce a difendere
2° SET: Italia-Francia 7-10
Diagonale vincente francese in posto quattro: è un'altra Francia in questo secondo set
2° SET: Italia-Francia 7-9
Egonu!! Brava Kate a recuperare e poi Paola mette giù il suo sesto punto
2° SET: Italia-Francia 6-9
Che attacco di Depie... Parallela violentissima che Fersino era riuscita parzialmente a difendere
2° SET: Italia-Francia 6-8
Terzo punto di Sylla con un altro ottimo attacco in posto sei
2° SET: Italia-Francia 5-8
Bell'attacco di Ratahiry in diagonale
2° SET: Italia-Francia 5-7
Ed ecco subito le indicazioni di Velasco! Sylla trova la diagonale vincente da posto quattro
Primo time-out chiamato da Velasco: "Dobbiamo andare forte sulle loro mani"
2° SET: Italia-Francia 4-7
Altro punto francese con Depie dalla seconda linea
2° SET: Italia-Francia 4-6
Parallela vincente di Depie dopo una free ball concessa a Orro
2° SET: Italia-Francia 4-5
Diagonale potente di Rotar da posto quattro: non riesce a difendere l'Italia
2° SET: Italia-Francia 4-4
Ecco il primo ace di Antropova!
2° SET: Italia-Francia 3-4
In qualche modo Antropova riesce a gestire la ricezione non ottimale di Orro: pallonetto vincente
2° SET: Italia-Francia 2-4
Altro punto francese: Elouga trova il primo tempo
2° SET: Italia-Francia 2-3
Altro primo tempo perfetto di Fahr
2° SET: Italia-Francia 1-3
Rotar mura l'attacco di Antropova da posto quattro
2° SET: Italia-Francia 1-2
Punto di Sylves
2° SET: Italia-Francia 1-1
Il servizio di Ratahiry finisce in rete
2° SET: Italia-Francia 0-1
Sbaglia il pallonetto Antropova: primo errore in attacco per Kate
L'Italia parte bene contro la Francia e chiude il primo set 25-19. Le azzurre fanno la differenza soprattutto in ricezione, con il 40% di eccellente contro il 19% francese, e sfruttano anche i 9 errori concessi dalle avversarie. Egonu è la miglior realizzatrice del set con 4 punti
L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET (25-19)
Lungo l'attacco di Depie: chiamato un video-check per un presunto tocco di Fahr, che non c'è! Il primo set point va alle Azzurre
1° SET: Italia-Francia 24-19
Primo tempo meraviglioso di Anna Danesi dopo una grande ricezione di Fersino. Ed è set point
1° SET: Italia-Francia 23-19
Errore anche di Sylla al servizio
1° SET: Italia-Francia 23-18
Forza la battuta la Francia che sbaglia il quarto servizio del match
1° SET: Italia-Francia 22-18
Buono il primo tempo di Sylves in posto sei
1° SET: Italia-Francia 22-17
Ace di Alessia Orro grazie all'aiuto del nastro
1° SET: Italia-Francia 21-17
Egonu!!! Il pallonetto perfetto di Paola su cui la difesa francese non riesce a intervenire
Time-out chiamato dalla Francia
1° SET: Italia-Francia 20-17
Ratahiry ci prova con una parallela ben chiusa da Egonu!
1° SET: Italia-Francia 19-17
Servizio lungo delle francesi
Infortunio per Bah: esce in lacrime
Gioco fermo: Bah rimane a terra dolorante. In caduta, ha toccato il piede di Adigwe. Non riesce a proseguire: la francese viene portata fuori, in lacrime
1° SET: Italia-Francia 18-17
Pallonetto vincente di Bah su cui non riesce a intervenire Sylla
1° SET: Italia-Francia 18-16
Arriva l'errore dai 9 metri per l'Italia
1° SET: Italia-Francia 18-15
Fahr!! Altro grande muro su Ndiaye
1° SET: Italia-Francia 17-15
Un po' di confusione: fischiata invasione a Bah per secondo tocco sull'attacco. Dopo il video-check, è stato fischiato fallo a Cambi e la Francia va a -2
1° SET: Italia-Francia 17-14
Altro scambio lunghissimo con una bella difesa anche di Antropova. La spunta la Francia con Bah
1° SET: Italia-Francia 17-13
Adigwe! Appena entrata mette giù un punto importante
1° SET: Italia-Francia 16-13
Antropova ci prova con un attacco morbido ma il muro francese risponde presente
1° SET: Italia-Francia 16-12
Un po' di indecisione sulla ribattuta azzurra: tocco vincente di Ndiaye
1° SET: Italia-Francia 16-11
Antropova! L'Italia torna ad allungare con l'attacco in diagonale lunga di Kate
1° SET: Italia-Francia 15-11
Bene Fahr, servita da Orro, con un ottimo primo tempo
1° SET: Italia-Francia 14-11
Altro grandissimo muro a due della Francia: non passa l'attacco di Egonu
1° SET: Italia-Francia 14-10
Rotar trova le mani di Fahr sull'attacco in diagonale da posto quattro
1° SET: Italia-Francia 14-9
Secondo errore in battuta della Francia
1° SET: Italia-Francia 13-9
Altra grande giocata di Sylves che va a segno con una bellissima sette
1° SET: Italia-Francia 13-8
Il rally della partita se non dell'Europeo! Uno scambio infinito con ottime difese da entrambe le parti che si chiude con il fallo commesso da Depie con un pallonetto spinto
1° SET: Italia-Francia 12-8
Egonu gioca sulle mani di Rotar e conquista il suo terzo punto del match
1° SET: Italia-Francia 11-8
Diagonale di Sylla murata benissimo da Sylves
1° SET: Italia-Francia 11-7
Grande parallela di Depie che trova un varco nel muro azzurro
1° SET: Italia-Francia 11-6
Diagonale precisissima di Paola Egonu da posto due
1° SET: Italia-Francia 10-6
Mani out di Orro trovate da Bah
1° SET: Italia-Francia 10-5
Grande attacco verso posto sei di Sylla!
1° SET: Italia-Francia 9-5
Altro errore dai nove metri: questa volta sbaglia Antropova
1° SET: Italia-Francia 9-4
Antropova! Gioca benissimo sulle mani della palleggiatrice che non riesce a fermare la sua parallela
1° SET: Italia-Francia 8-4
Lungo il servizio di Egonu
1° SET: Italia-Francia 8-3
Fischiata invasione ad Elouga
1° SET: Italia-Francia 7-3
Diagonale da posto due di Depie, toccato fuori da Fahr
1° SET: Italia-Francia 7-2
Arriva un grandissimo muro di Elouga sulla diagonale di Egonu
1° SET: Italia-Francia 7-1
Primo tempo perfetto di Fahr! Che inizio delle Azzurre
Time-out chiamato dalla Francia dopo un inizio con tanti errori in ricezione
1° SET: Italia-Francia 6-1
Ancora problemi in ricezioni della Francia: Danesi ne approfitta ed è ace!
1° SET: Italia-Francia 5-1
Va a segno il morbido pallonetto di Paola Egonu
1° SET: Italia-Francia 4-1
Lunga la battuta delle francesi
1° SET: Italia-Francia 3-1
Grandissima diagonale di Depie
1° SET: Italia-Francia 3-0
Altro punto azzurro con errore in difesa delle francesi
1° SET: Italia-Francia 2-0
Subito monster block di Danesi!
1° SET: Italia-Francia 1-0
Il primo punto del match è azzurro! Subito un lungo scambio chiuso con la pipe sbagliata delle francesi
Si inizia! L'Italia cerca la quinta vittoria consecutiva per chiudere il girone al primo posto: questi i sestetti iniziali in grafica
Stanno entrando le ragazze in campo: prima dell'inizio è il momento degli inni nazionali. Si parte dalla Francia, poi sarà la volta dell'Italia
Italia-Francia, i precedenti
L’Italia è imbattuta negli otto precedenti contro la Francia agli Europei.
Le 14 convocate di Velasco agli Europei
- Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro
- Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova
- Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr
- Opposti: 15 Merit Adigwe, 18. Paola Egonu
- Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino
Europei su Sky, le 14 convocate del ct VelascoVai al contenuto
Oggi tornano le titolari per quello che è il match più impegnativo della Pool D. Ci sarà, quindi, Kate Antropova dopo il turno di riposo contro la Slovacchia: con lei, Alessia Orro, Paola Egonu, Anna Danesi, Fersino, Sylla e Fahr
Europei di volley, tutte le classifiche
Europei di volley, la classifica dell'Italia e dei gironiVai al contenuto
Il pre-partita adesso su Sky Sport 24
A mezz'ora dall'inizio di Italia-Francia, segui il pre-partita in diretta su Sky Sport 24
Italia, battuta anche la Slovacchia: gli highlights
La Nazionale di Velasco non conosce pause: quarta partita e quarto 3-0 a referto.
L'Italia infila la quarta: Slovacchia battuta 3-0Vai al contenuto
Il calendario dell'Italvolley agli Europei
Le Azzurre (nel pool D) hanno vinto tutte le prime tre sfide:
- Italia-Croazia 3-0
- Italia-Montenegro 3-0
- Italia-Svezia 3-0
- Italia-Slovacchia 3-0
- Italia-Francia: mercoledì 26 agosto ore 16
Italvolley agli Europei: calendario partite con date, orari e risultatiVai al contenuto
Le date dell'Europeo
Il format del torneo
Saranno 24 le Nazionali in campo per conquistare l'Europeo. La fase a gironi si disputerà in quattro Paesi ospitanti: Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia, con le sedi di Istanbul, Brno, Baku e Goteborg. Al termine della prima fase, le prime quattro classificate di ciascun girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si giocheranno dal 30 agosto al 1° settembre, seguiti dai quarti di finale il 2 e 3 settembre. La fase conclusiva del torneo, con semifinali e finali, è in programma il 5 e 6 settembre a Istanbul, che ospiterà anche parte della fase a eliminazione diretta.
Tutte le partite dell'Italia con studi pre e post
Una copertura editoriale completa accompagnerà ogni giornata di gara degli Europei. Per tutte le partite dell'Italia saranno previsti studi pre e post-partita su Sky Sport Arena e Sky Sport 24, che seguirà l'evento con aggiornamenti continui da Göteborg, sede della prima fase delle azzurre. Proprio dalla città svedese, Federica Lodi sarà l’inviata che racconterà, giorno dopo giorno, il percorso della Nazionale, con collegamenti live, interviste esclusive a Julio Velasco e alle protagoniste azzurre, approfondimenti e servizi dal ritiro italiano e dai luoghi simbolo della città svedese. Da Göteborg a Milano Santa Giulia, Sky Sport schiererà la propria “squadra volley” per offrire un racconto completo e coinvolgente dell’evento. Le partite dell'Italia saranno raccontate da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano, mentre da Milano Alessandro Acton guiderà gli studi con il contributo tecnico di Francesca Piccinini, Alessia Gennari e Roberto Prini. A completare il team editoriale anche i telecronisti Maurizio Trezzi, Rudy Palermo e Giovanni Cristiano, impegnati nel racconto delle migliori sfide della competizione. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.
Gli Europei di volley femminili in diretta su Sky
Prosegue la grande Estate Italiana nella Casa dello Sport di Sky con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: i Campionati Europei femminili di Volley 2026, da venerdì 21 agosto a domenica 6 settembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Oltre alle partite dell’Italia, Sky trasmetterà le migliori sfide della fase a gironi con almeno due match al giorno. Dalla fase a eliminazione diretta, saranno inoltre visibili tutte le gare degli ottavi di finale, dei quarti, delle semifinali e delle finali.
Dove vedere Italia-Francia
Diretta alle 16 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
L'Italia è di nuovo protagonista agli Europei di volley femminili per l'ultima partita del pool D: obiettivo primo posto contro la Francia (inizio alle 16), dopo le vittorie per 3 set a 0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia.
Nella rassegna continentale, l’Italia ha ottenuto più vittorie soltanto contro Germania (11, includendo la Germania Ovest) e Paesi Bassi (10) rispetto alle otto conquistate contro la Francia. Le Azzurre hanno ottenuto otto successi anche contro la Polonia.
La Francia ha perso anche tutti gli otto incontri disputati agli Europei contro la Russia, includendo nella statistica anche l’Unione Sovietica.
Italia e Francia si sono affrontate l’ultima volta agli Europei nei quarti di finale dell’edizione 2023, quando le Azzurre si imposero per 3-0 a Firenze. Ekaterina Antropova realizzò 14 punti per l’Italia, compresi 6 muri punto, mentre Elena Pietrini ne mise a segno 13. Lucille Gicquel fu la miglior realizzatrice della Francia con 12 punti.
La Francia ha affrontato cinque volte agli Europei la nazionale campione del mondo in carica, perdendo tutte e cinque le partite: contro l’Unione Sovietica (1991, all’epoca anche campione olimpica in carica), la Russia (2007) e la Serbia (2019 e due volte nel 2021).
In questo secolo, la Francia ha perso nove partite ufficiali contro l’Italia, disputate tra Campionati Europei, Volleyball Nations League, qualificazioni al World Grand Prix e Giochi del Mediterraneo.
L’ultima vittoria della Francia contro l’Italia in una gara ufficiale risale al maggio 1985, quando le francesi si imposero per 3-0 in una partita di qualificazione agli Europei.
Italia e Francia si sono affrontata in Volleyball Nations League 2024 a Macao, in Cina, con il successo azzurro per 3-0 (25-15, 25-14, 25-14). Paola Egonu realizzò 13 punti per l’Italia, mentre nessuna giocatrice francese superò i quattro punti.
L’Italia ha vinto due amichevoli contro la Francia nel maggio 2026, entrambe per 3-0. La più recente sfida ufficiale si è disputata a Koszalin, in Polonia, l’11 agosto scorso, al Memorial Agata Mróz-Olszewska, con le Azzurre che hanno superato 3-0 le francesi.
Alla guida della Nazionale italiana maschile, Julio Velasco ha ottenuto due vittorie e una sconfitta contro la Francia agli Europei. L’unica sconfitta arrivò per 2-3 a Stoccolma, in Svezia, nel 1989. La sua Italia superò poi la Francia nel 1991 e nel 1993.
L’ultima partita di Julio Velasco da allenatore in un Europeo maschile fu la sconfitta nel 2009 per 3-1 alla guida della Spagna proprio contro la Francia.
Alla guida della Corea del Sud, Cesar Hernandez (attuale Ct della Francia) ha perso contro l’Italia per 3-1 nella Volleyball Nations League nel 2022 e per 3-0 nelle qualificazioni olimpiche del 2023.