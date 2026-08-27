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Europei volley femminile, il calendario delle partite di oggi

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Giovedì 27 agosto prosegue la fase a gironi degli Europei di volley femminile 2026 con otto partite in programma. Su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno spazio alle 13.30 a Olanda-Belgio e alle 16 a Ucraina-Serbia, entrambe anche in streaming su NOW. Di seguito il programma completo della giornata

ITALIA-FRANCIA 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE ITALIA

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