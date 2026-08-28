Europei volley femminile, il programma delle partite di oggi

Venerdì 28 agosto è l'ultima giornata della fase a gironi degli Europei di volley femminile 2026 con quattro partite in programma tra i gironi A e C. Alle 18 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno spazio a Turchia-Polonia, una delle sfide più attese che determinerà il primato del girone A. Di seguito il programma completo

ITALIA-FRANCIA 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE ITALIA