Ferdinando De Giorgi faceva parte di diverse squadre italiane in quegli anni, comprese quelle dei Campionati del Mondo del 1994 e del 1998.
Italia-Grecia, risultato della partita agli Europei di volley maschile in diretta live
Dopo l'ottimo esordio con la Svezia, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo per il secondo match agli Europei di volley maschili. Gli Azzurri sfidano la Grecia sabato 12 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena: il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Qui di seguito la cronaca del match
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Volley, dove vedere Italia-Grecia
Secondo appuntamento nella Pool A sabato 12 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena: gli azzurri affrontano la Grecia. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 20.30
Torna in campo l'Italia! Alle 21:05 la sfida contro la Grecia
Dopo l'ottimo esordio in Piazza del Plebiscito, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo. Lo fa a Modena, al PalaPanini, contro la Grecia. La partita, come tutto l'Europeo di volley maschile, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. In questo live-blog, l'avvicinamento al match e la cronaca della partita
Tra il 1994 e il 1998, l’Italia ha battuto la Grecia al Campionato del Mondo (1994 e 1998), all’EuroVolley 1997 e nella World League (quattro volte nel 1995, quattro nel 1996 e quattro nel 1998). Gli Azzurri hanno perso un solo set in queste 15 partite, nel successo per 3-1 ottenuto nella World League 1998.
L’Italia ha battuto la Grecia 3-0 nella fase a gironi dei Giochi del Mediterraneo 2018.
La Grecia ha perso contro una nazionale ospitante in ciascuna delle ultime tre edizioni dell’EuroVolley, migliorando però progressivamente il proprio rendimento: 0-3 contro la Francia nel 2019, 1-3 contro la Polonia nel 2021 e 2-3 contro Israele nel 2023.
La Grecia ha un bilancio di una vittoria e otto sconfitte contro le nazionali ospitanti all’EuroVolley. La prima di queste sfide fu la sconfitta per 0-3 contro l’Italia a Torino nel 1971. L’unica vittoria è arrivata contro il Belgio a Genk nel 1987 (3-2).
La Grecia ha perso tutte e quattro le partite disputate all’EuroVolley contro la squadra campione del mondo in carica, compresa quella contro l’Italia nel 1997. Le altre sconfitte sono arrivate contro l’Unione Sovietica nel 1979 e nel 1985 e contro la Polonia nel 2021.
Nella gara dell’EuroVolley 2019, Osmany Juantorena ha realizzato 21 punti per l’Italia, mentre Nikos Zoupani ne ha messi a segno 15 per la Grecia.
L’Italia ha vinto tutte e quattro le sfide disputate contro la Grecia all’EuroVolley: 3 0 nella fase a gironi del 1971 (a Torino), del 1985 e del 1997, e 3-1 nella fase a gironi del 2019.