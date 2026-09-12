Tra il 1994 e il 1998, l’Italia ha battuto la Grecia al Campionato del Mondo (1994 e 1998), all’EuroVolley 1997 e nella World League (quattro volte nel 1995, quattro nel 1996 e quattro nel 1998). Gli Azzurri hanno perso un solo set in queste 15 partite, nel successo per 3-1 ottenuto nella World League 1998.