Europei volley, dove vedere Italia-Slovacchia

Italia-Slovacchia in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley
L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile dopo le prime due vittorie nella Pool A. Domenica 13 settembre alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovacchia al PalaPanini di Modena. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito dove vedere la partita, i precedenti, il calendario dell'Italia e tutto quello che c'è da sapere sulla sfida
- Terzo appuntamento nella Pool A per l'Italia di Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri affrontano la Slovacchia domenica 13 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena. La partita sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
- L'Italia ha iniziato l'Europeo con il 3-0 alla Svezia nella spettacolare cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli e poi ha battuto 3-0 la Grecia al PalaPanini di Modena. La Slovacchia ha invece esordito con una sconfitta per 3-0 contro la Slovenia: 29-31, 15-25, 18-25
- Dopo la Slovacchia resteranno due partite agli azzurri nella Pool A, entrambe al PalaPanini
- 15 settembre, ore 21.05: Italia-Cechia
- 17 settembre, ore 21.05: Italia-Slovenia
- Il bilancio sorride agli azzurri, che hanno vinto tutti e tre i precedenti contro la Slovacchia agli Europei: 3-1 nel 1997, 3-0 nel 2003 e 3-0 nel 2017. Proprio quello del 2017 è l'ultimo confronto ufficiale tra le due nazionali, con Filippo Lanza e Luca Vettori migliori realizzatori dell'Italia
- Questi i giocatori utilizzati dalla Slovacchia nella gara d'esordio contro la Slovenia
- Liberi: Samuel Panko, Bartolomej Jakubik
- Palleggiatori: Filip Palgut, Peter Barták
- Opposti: Patrik Lamanec, Erik Gulak, Patrik Matejcik
- Centrali: Branislav Hanusek, Andrej Billich, Daniel Sellong
- Schiacciatori: Filip Makonyi, Martin Rendla, Jakub Ihnat, Julius Firkal
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
- Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
- Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
- Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
- Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
- Tutte le partite dell'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con studi pre e post gara. Su Sky anche le migliori sfide della fase a gironi e, dagli ottavi, tutti i match fino alla finale del 26 settembre