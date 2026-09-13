Europei volley, dove vedere Italia-Slovacchia

L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli Europei di volley maschile dopo le prime due vittorie nella Pool A. Domenica 13 settembre alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovacchia al PalaPanini di Modena. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito dove vedere la partita, i precedenti, il calendario dell'Italia e tutto quello che c'è da sapere sulla sfida

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