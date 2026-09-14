Lunedì 14 settembre prosegue la fase a gironi degli Europei di volley maschile con otto partite in programma. Su Sky doppio appuntamento: alle 16 Serbia-Olanda, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, e alle 19 Romania-Turchia su Sky Sport Arena. In serata anche Slovenia-Grecia, sfida della Pool A dell'Italia che torna in campo martedì 15 settembre contro la Cechia
ITALIA-SLOVACCHIA 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE
- Pool B
- Ore 15
- Pool C
- Ore 16
- Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Pool A
- Ore 16
- Pool D
- Ore 16
- Pool B
- Ore 18
- Pool C
- Ore 19
- Pool D
- Ore 19
- Diretta su Sky Sport Arena
- Pool A
- Ore 21
- Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo martedì 15 settembre alle 21:05 contro la Cechia e sono già qualificati agli ottavi