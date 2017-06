Per dimenticare Ronaldo, i tifosi interisti dovettero aspettare Ibrahimovic (che mollò la Juve in B, per la maglia nerazzurra... sognata fin da bambino). Storico questo frame che immortala Zlatan, nuovo paladino interista, guardare con aria di sfida l'ex-re Ronaldo prima del calcio d'inizio nel derby. Ronie non capisce e sembra chiedersi "Ma ce l'ha con me?". Ma forse Ibra stava solo ammirando la maglia rossonera, sognando di indossarla presto... - Calciomercato Milan live, per il dopo Donnarumma avanza Perin