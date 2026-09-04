Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 4 settembre
Mondiali femminili, si parte: a Berlino iniziano oggi le sfide che porteranno fino alla finalissima del 13 settembre. Esordio anche per l'Italia, che stasera affronta la Cechia (diretta dalle 20.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW) e per gli Stati Uniti, squadra favorita del torneo. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita
I MONDIALI FEMMINILI SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
- L'Italbasket femminile mancava dalla massima competizione mondiale per nazionali dal 1994 e ora le azzurre, sulle spalle di una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa, puntano a essere la sorpresa del torneo. Tutte le sfide dell'Italia saranno in diretta su su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Gruppo A
- Ore 11.30
- Gruppo C
- Ore 11.30
- Gruppo D
- Ore 14.15
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Alessandra Tava
- Gruppo B
- Ore 14.30
- Gruppo C
- Ore 17.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Giovanni Poggi
- Gruppo A
- Ore 17.45
- Gruppo D
- Ore 20.15
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Studio prepartita dalle 19.45 con Giulia Cicchiné, telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
- Gruppo B
- Ore 21