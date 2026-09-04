Mondiali di basket femminile: programma e risultati delle partite di oggi 4 settembre

Mondiali femminili, si parte: a Berlino iniziano oggi le sfide che porteranno fino alla finalissima del 13 settembre. Esordio anche per l'Italia, che stasera affronta la Cechia (diretta dalle 20.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW) e per gli Stati Uniti, squadra favorita del torneo. Ecco il calendario delle sfide di oggi e quindi i risultati partita per partita

I MONDIALI FEMMINILI SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA