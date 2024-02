Bologna-Valencia LIVE alle 20:30 su Sky Sport Uno

Dopo le settimane di stop a causa delle coppe nazionali e della pausa per le nazionali, torna l'Eurolega. La Virtus Bologna ospita il Valencia, in una partita fondamentale per continuare a stare in zona playoff e invertire il trend negativo degli ultimi turni. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo tre settimane si riaccendono le luci sui parquet migliori d'Europa. Finite le coppe nazionali, con l'impresa in Italia della Gevi Napoli, e la pausa dedicata alle nazionali, con la duplice vittoria degli azzurri di Pozzecco contro Turchia e Ungheria, riparte l'Eurolega. Da oggi, giovedì 29 febbraio, fino al 12 aprile, otto turni di regular season per decidere le sei squadre che si qualificheranno direttamente ai playoff e le quattro che si giocheranno gli ultimi due posti attraverso il play-in. Bologna è quinta in classifica con un record di 16 vittorie e 10 sconfitte, lo stesso del Panathinaikos terzo e del Monaco quarto. Nelle ultime sette partite sono però arrivate cinque sconfitte, compresa l'ultima contro il Monaco, che ha violato per la prima volta in stagione la Segafredo Arena. Con l'incredibile eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro Reggio Emilia, servirà una reazione importante da parte del gruppo di Banchi per non vanificare quanto di buono fatto finora. L'avversario sarà Valencia, che ha 13 vittorie, 13 sconfitte ed è in zona play-in.