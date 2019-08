Tutti in piedi all’Estadio Cornellà-El Prat. La sfida tra Espanyol e Siviglia, valida per la prima giornata della Liga spagnola, è stata anche l’occasione per ricordare tre giocatori tragicamente scomparsi negli ultimi anni, in circostanze diverse tra loro: Antonio Puerta, José Antonio Reyes e Daniel Jarque. Il caso ha voluto che si incontrassero a inizio campionato proprio due squadre che condividono questo dolore. Per omaggiare i tre calciatori, i club hanno deciso di interrompere la gara al 21’ (il 21 era il numero di Jarque, ex capitano dei catalani), per lasciare spazio agli applausi del pubblico e al ricordo degli amici e degli avversari presenti in campo e sugli spalti. Il dramma più recente riguarda Reyes, scomparso lo scorso 1 giugno: fatale un incidente stradale, causato dall’esplosione di un pneumatico dovuta probabilmente all’alta velocità. In auto, l'ex centrocampista di entrambe le squadre viaggiava con due cugini, uno di loro morto sul colpo. Aveva 36 anni. 23 erano invece gli anni di Puerta, che perse conoscenza in campo durante la partita d’esordio del Siviglia contro il Getafe della Liga 2006-2007. Nonostante l’intervento tempestivo di Dragutinovic e di Palop, che lo rianimarono, perse la vita in ospedale qualche giorno più tardi. Nel 2009, infine, morì Jarque, allora capitano dell’Espanyol dopo aver ereditato la fascia da Raul Tamudo: 26enne, si trovava a Coverciano, in ritiro con il club. Fu colto da un malore mentre parlava al telefono nella sua camera da letto. Andrès Iniesta gli dedicò il gol decisivo per la vittoria del mondiale nel 2010 e l’Espanyol lo omaggia in occasione di ogni partita.