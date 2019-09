Il dialogo con il fisioterapista

Le immagini di una tv spagnola hanno mostrato il dialogo fra Messi e Jordi Mesalles, il fisioterapista che l’ha soccorso in campo dopo l’infortunio: "No me puedo romper, no me puedo romper (non mi posso rompere, non mi posso rompere)", la frase ripetuta dall’attaccante argentino. Lo stesso Messi, quando il medico Xavi Yanguas gli chiede se vuole essere sostituito, risponde: "Vai, vai". Ed è in quel momento che Valverde richiama Dembélé per scaldarsi ed entrare