Miglior giocatore: Leo Messi

L'orologio della Scala segna le 21:52 quando sta per essere svelato il premio più atteso della serata: il Teatro freme per conoscere il miglior giocatore dell'anno. I candidati sono Van Dijk, Messi e Cristiano Ronaldo. O meglio, il portoghese ha già dato un indizio con la sua assenza, ma d'altronde nemmeno Bielsa è presente... eppure ha vinto un premio. Il presidente della Fifa Gianni Infantino toglie ogni dubbio annunciando che è Leo Messi a vincere il suo primo premio "The Best". L'argentino parla così: "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me, i premi individuali sono una cosa secondaria per me, prima di tutto viene il gruppo. Ma oggi è un giorno speciale per me, ci sono mia moglie e i miei figli seduti per la prima volta alla Scala. Thiago era molto piccolo al Gala a cui aveva partecipato. Vederli qui non ha prezzo. I miei figli vanno matti per il calcio e stasera stanno vedendo tutti i loro giocatori e allenatori preferiti, intimiditi dalla loro presenza. È un giorno straordinario, poterlo condividere con loro è così bello".