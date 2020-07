È un duello senza fine quello tra CR7 e Messi, fuoriclasse del nostro calcio dalle reti a valanga in carriera. Sono loro i due massimi goleador tra i giocatori ancora in attività, bilancio che tiene in considerazione i centri realizzati con i club e le rispettive Nazionali. Quali sono i 10 migliori bomber che danno ancora spettacolo?