Tanti i messaggi sui social per il primo anniversario dalla scomparsa di Maradona, morto a 60 anni il 25 novembre del 2020. La famiglia, le sue squadre (Napoli, Argentina, Boca, Argentinos Jr, Barcellona), ma anche ex colleghi e amici come Ciro Ferrara e Alex Del Piero, e la dedica di Lorenzo Insigne: "Diego eterno". Valentino Rossi: "Il più grande sportivo di tutti i tempi"

FOTO. MARADONA, INAUGURATA LA STATUA DAVANTI AL SUO STADIO