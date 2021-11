Il 25 novembre 2020 ci lasciava Diego Armando Maradona. A un anno di distanza dalla sua scomparsa sono ancora le tante domande che riguardano la sua morte e altri aspetti della sua sfera privata, come l’eredità. Il quesito principale ad oggi resta quello se il decesso sia avvenuto naturalmente o a causa di alcuni responsabili. Come riporta il quotidiano argentino Olé, l'ufficio del procuratore generale di San Isidro, guidato da John Broyard, ha raccolto le dichiarazioni degli imputati e dei testimoni e ha concluso che, quantomeno, c'è stata negligenza. Inoltre, sulla base di testimonianze e migliaia di audio verificati dai diversi telefoni, assicurano che ci sono prove sufficienti per trattare il caso come un eventuale omicidio volontario. Le persone coinvolte, sempre secondo la stessa testata, sono il suo medico di base Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Díaz, l'infermiera Dahiana Gisela Madrid, l'infermiere Ricardo Almirón, il coordinatore degli infermieri dell'azienda Medidom, Mariano Perroni, e la dottoressa che ha coordinato il ricovero, Nancy Forlini. E ora come continuerà il processo? La Procura di San Isidro dovrà far esaminare a giudizio i capi d'accusa. Sarà un processo orale: nessuno conosce la data, ma si stima possa svolgersi tra un anno e mezzo o due anni.

La richiesta di ricusazione ai pm e le possibili condanne per gli imputati

Nel frattempo, riferisce sempre il quotidiano Olé, è arrivata la richiesta di ricusazione dell'avvocato Mario Baudry nei confronti dei tre pm che stanno portando avanti le indagini: Laura Capra, Patricio Ferrari e Cosme Iribarne. La richiesta è dovuta a "una manifesta mancanza di obiettività a favore di Matías Morla (ex avvocato di Diego) e del suo contesto". La ricerca si sarebbe concentrata solo su infermieri e alcuni medici, ma chi era attorno a Maradona ha smesso di curare il suo problema principale, il cuore, e di questo Morla ne era a conoscenza. Secondo lo stesso Baudry, Carlos Ordóñez (persona vicina a Morla) “gli fornì alcol, medicine e marijuana” mentre era ricoverato nella casa dove morì. E Ordóñez non è mai stato convocato dalla Procura. Intanto, i difensori di Dalma e Gianinna hanno inviato una lettera per rifiutare di aderire a questa richiesta contro i pm poiché ritengono che la Procura abbia fatto progressi in merito alle cause della morte. I sette imputati, ciascuno con le proprie responsabilità, rischiano sanzioni che vanno dagli 8 ai 24 anni. Oggi è vietato loro di lasciare il Paese e, in caso di trasloco, devono avvisare la Procura. Inoltre devono comparire per una dichiarazione ogni volta che viene richiesto.