Roma-Pisa, la conferenza stampa di Gasperini: "Futuro? Prima abbiamo sette partite"
"Futuro? Prima abbiamo sette partite da giocare e saremo serissimi fino alla fine. Ci siamo posti un obiettivo da soli e faremo di tutto per centrarlo". Idee chiare per Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa: "Negli ultimi due anni alla Roma sono arrivati 30 giocatori e ne giocano stabilmente solo 4/5. Prima si deve individuare il target che si vuole". Permanenza solo in caso di Champions? "La proprietà non me l'ha mai chiesta"
Finisce la conferenza stampa di Gasperini
E il suo target qual è?
"Il target può dipendere da tante cose, costi, stipendi, qualità dei giocatori e altro ancora, se si vogliono giovanissimi oppure giocatori con contratti già importanti. Se trovi dieci giocatori di quel determinato target bene, se ne trovi solo due pazienza. Prima però bisogna capire la strada"
Ci sono giocatori che lei ritiene indispensabili per la sua Roma futura?
"Prima di privarti di ciò che hai, devi capire chi vai a mettere. Tutti vorremmo Messi e Ronaldo, l’obiettivo deve essere quello di migliorare. Negli ultimi due anni alla Roma sono arrivati 30 giocatori, forse solo 4/5 giocano stabilmente. A Roma ci sono state squadre forti e il pubblico sa riconoscere i giocatori di valore, la mia idea è che bisogna prima individuare un certo target"
Ci sono possibilità che El Aynaoui domani sia titolare?
"El Aynaoui ha sempre giocato molto, dopo la Coppa d’Africa c’è stato un calo e nelle ultime prestazioni ha dato qualcosa di meno. Però è un ragazzo sano e penso possa ancora tornare utile"
Che tipo di rapporto e di intenti ha creato con Massara e Ranieri in questo suo primo anno?
"Il mio obiettivo è creare squadre forti, quando crei le squadre forti tutto funziona alla perfezione e c’è più unità"
Le dà fastidio che si abbini la sua permanenza alla Roma solo all'eventuale qualificazione in Champions?
"Dipende da chi fa questi discorsi, se li fa la proprietà è un conto, se li fanno i tifosi è un altro. Un tifoso può pensare ciò che vuole, ognuno ha il suo pensiero-guida. L'unica cosa che posso dire è che la proprietà non mi ha mai imposto la Champions"
In alcune situazioni come mai non cambia il suo approccio tattico? Magari con l'Inter poteva essere meglio un blocco basso...
"Noi abbiamo sempre fatto ottime gare, pur perdendone qualcuna di troppo a causa di episodi. Con l'Inter non c'era nulla che facesse presagire un crollo come quello all'inizio del secondo tempo. Io gioco sempre per vincere, è la filosofia che mi ha portato avanti e continuerò a percorrerla"
Esiste una differenza di vedute col club in base al destino di alcuni giocatori?
"Io so solo che mancano sette partite e che devo mantenere il gruppo più compatto possibile, me compreso. Noi saremo persone serie fino all'ultima trasferta di Verona il 24 maggio, questo è il nostro dovere. Gli altri discorsi si faranno nei tempi e nelle sedi opportune"
Cosa manca a questa squadra per l'ultimo step?
"Gli infortuni ci hanno penalizzato molto, ognuno può fare le sue valutazioni poi nel confronto con gli avversari. Noi come squadra ci siamo posti da soli un traguardo, faremo di tutto per raggiungerlo"
Cosa manca a giocatori come Ghilardi, Vaz, Zaragoza o El Aynaoui per affermarsi?
"Me lo dica lei. Ghilardi sta giocando molto, Vaz ha più minuti qui che a Marsiglia. Io faccio delle scelte e poi è normale che alcuni giocatori siano più presenti degli altri. Se poi lei pensa che non debbano giocare Malen, Mancini o Ndicka va bene... "
Pellegrini può restare? Il fatto di lavorare con molti giocatori in scadenza può influire negativamente?
"Io non so dire cosa succederà tra un mese e mezzo, dipenderà sia dalla volontà della proprietà che dei giocatori. Qualcuno sarà messo sul mercato, qualcuno non rinnoverà e altri finiranno i prestiti, ma questi sono ragazzi molto seri. Ho apprezzato il fatto che Pellegrini ci abbia messo la faccia dopo l'Inter andando a parlare alle interviste. Nessuno ci accreditava per l'obiettivo Champions all'inizio, noi ci siamo messi nelle condizioni per provarci. Non so se queste saranno le ultime partite insieme, ma di sicuro ci metteremo tutto"
Ha dovuto convincere la squadra del fatto che bisogna ancora giocarsi molto? Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di rifondazione futura...
"Il secondo tempo di Milano non deve succedere mai più. Non dobbiamo però pensare al futuro più lontano, ma concentarci sulle prossime partite. Se vinciamo domani, a qualcuna ci avviciniamo. Il Pisa è quasi retrocesso, ma in Serie A le partite non sono mai facili, si tratta di una squadra che sa combattere"
Ci sono date per i rientri degli infortunati? Hanno creato un problema soprattutto alla fase difensiva?
"Credo che Mancini, così come Koné e Wesley, possa tornare già dalla prossima settimana. Dybala sta bene, si sta allenando ma è un po' più imprevedibile. Direi che ci vogliono almeno due settimane. Gli infortuni da dicembre sono stati insostenibili, ma non si è trattato di molti problemi muscolari, gli stop sono stati di varia natura. Abbiamo cominciato in attacco e poi lo stillicidio si è spostati in altri reparti. Questa squadra però ha sempre reagito e lo farà anche nelle ultime sette partite"
Inizia la conferenza di Gian Piero Gasperini
Roma-Pisa su Sky Sport
La partita di domani sera sarà una delle tre della 32^ giornata in diretta su Sky Sport
Tra poco inizierà la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini
Già tempo di pensare alla prossima stagione?
L'obiettivo Champions è sempre più complicato da raggiungere, nonostante ciò sarà fondamentale dare continuità all'attuale progetto tecnico. La dirigenza riuscirà a dare una squadra adatta al gioco di Gasperini? L'evidente crollo di marzo, una sola vittoria in 7 partite, è frutto dell'incompatibilità della rosa con le richieste dell'allenatore, almeno nel lungo periodo. Ne ha scritto Paolo Assogna per Sky Sport Insider
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Buongiorno a tutti. Giorno di vigilia e di conferenza stampa per Gian Piero Gasperini: la sua Roma domani serà affronterà il Pisa all'Olimpico, partita in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Avviciniamoci insieme alle 13.30, orario di inizio della conferenza dell'allenatore giallorosso