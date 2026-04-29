Follia in Spagna, pugno in faccia all'avversario: maxi squalifica di 13 giornateVIDEO
Tredici giornate di squalifica per Esteban Andrada: il portiere del Real Saragozza aveva aggredito il capitano dell'Huesca Jorge Pulido nel derby aragonese di Segunda Division, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione. La Commissione Disciplinare della RFEF ha applicato il massimo della pena prevista per aggressione fisica, 12 giornate, a cui si aggiunge il turno di stop per il rosso. Ma Andrada non è stato l'unico sanzionato...
Il derby aragonese tra Real Saragozza e Huesca è finito nel peggiore dei modi, con scene che non c'entrano nulla col calcio. Esteban Andrada, portiere del Saragozza, è stato squalificato per 13 giornate dalla Commissione disciplinare della Federazione calcio spagnola. Tutto è partito da una doppia ammonizione ai danni del portiere, inizialmente punito per aver spinto il capitano dell'Huesca Jorge Pulido. Invece di lasciare il campo, Andrada ha perso la testa, sferrando un pugno all’avversario. Come si legge nel referto arbitrale di Dámaso Arcediano, il portiere "si è avvicinato violentemente e aggressivamente al giocatore dell'Huesca Jorge Pulido, correndogli incontro e saltandogli addosso, colpendolo al volto con eccessiva forza, facendolo cadere a terra e provocandogli un ematoma allo zigomo sinistro". Ne è scaturita una maxi-rissa, sedata solo con l'intervento delle Forze di Sicurezza dello Stato.
Non solo Andrada: altri due calciatori squalificati
Le 13 giornate sono la somma tra il turno per il rosso e le 12 giornate comminate per l'aggressione fisica, in base all'articolo 103 del regolamento disciplinare che punisce le aggressioni a gioco fermo con pene da quattro a dodici partite. L'episodio ha generato un effetto domino: Dani Jiménez, portiere dell'Huesca, ha ricevuto 4 giornate per un pugno sferrato nel parapiglia mentre Dani Tasende del Saragozza ne ha prese 2.