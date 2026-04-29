Il derby aragonese tra Real Saragozza e Huesca è finito nel peggiore dei modi, con scene che non c'entrano nulla col calcio. Esteban Andrada, portiere del Saragozza, è stato squalificato per 13 giornate dalla Commissione disciplinare della Federazione calcio spagnola. Tutto è partito da una doppia ammonizione ai danni del portiere, inizialmente punito per aver spinto il capitano dell'Huesca Jorge Pulido. Invece di lasciare il campo, Andrada ha perso la testa, sferrando un pugno all’avversario. Come si legge nel referto arbitrale di Dámaso Arcediano, il portiere "si è avvicinato violentemente e aggressivamente al giocatore dell'Huesca Jorge Pulido, correndogli incontro e saltandogli addosso, colpendolo al volto con eccessiva forza, facendolo cadere a terra e provocandogli un ematoma allo zigomo sinistro". Ne è scaturita una maxi-rissa, sedata solo con l'intervento delle Forze di Sicurezza dello Stato.