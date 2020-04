Era stato spiegato recentemente in un'intervista alla Bild, ipotesi adottata anche da Der Spiegel. Un documento di 41 pagine stilato dalla Lega calcio, in collaborazione con le autorità sanitarie, contenente le regole che dovranno permettere al calcio tedesco e in particolare alla Bundesliga di tornare in campo dal 9 maggio. Il tutto naturalmente senza pubblico negli stadi. La rivista tedesca afferma di aver letto questo protocollo di sicurezza e descrive le misure pianificate per organizzare incontri nonostante l'epidemia di Coronavirus: in Germania i campionati sono fermi dal 13 marzo e così resteranno almeno fino al 30 aprile. Le partite vedrebbero coinvolte un massimo di 300 persone. Abolita la cerimonia di presentazione delle squadre, niente più bambini che accompagnano il loro ingresso in campo, niente mascotte. Tutto il pre-partita ridotto al minimo, senza strette di mano né foto di gruppo. Strettamente controllato anche il lavoro dei media, con un numero di posti riservati limitato. I giornalisti televisivi a bordo campo potrebbero dover compilare un questionario sui possibili sintomi di Covid-19. Gli hotel che ospitano le squadre saranno soggetti a rigide regole sanitarie.

In Germania verso la ripartenza

Il calcio tedesco può ripartire dal 9 maggio, seppure a porte chiuse? Sbloccare 300 milioni di euro in diritti televisivi è l'obiettivo vitale che giovedì potrebbe spingere i club professionistici a dare il via libera alla Bundesliga, facendone il primo grande campionato in Europa a spezzare l'accerchiamento del coronavirus. Riuniti in videoconferenza i rappresentanti dei 36 club della prima e della seconda divisione decideranno quando e come dare il calcio d'inizio. Anche se la Germania è uno dei Paesi meno colpiti dalla pandemia, i grandi raduni di pubblico rimangono vietati almeno fino al 31 agosto. Ma "con cautela, le partite a porte chiuse sono certamente di nuovo possibili - ha dichiarato il ministro della Salute Jens Spahn - Per milioni di appassionati la data del 9 maggio sarebbe un ritorno alla normalità, anche se in uno stadio vuoto”. Una ripartenza è vista con favore da molti club di vertice, dal Bayern (primo in classifica al momento dell’interruzione) al Borussia Dortmund. I loro giocatori hanno trovato il modo di allenarsi in piccoli gruppi nelle ultime settimane. "Finché le regole potranno essere seguite, i giocatori andranno in campo in quarantena, se necessario", ha scherzato Thomas Müller del Bayern Monaco. Un gruppo di lavoro, presieduto dal medico della selezione tedesca Tim Meyer, deve presentare delle proposte. La Federcalcio (DFL) promette in particolare che giocatori e membri dello staff tecnico saranno testati ogni tre giorni. Si stima che per garantire la sicurezza delle partite serviranno 20mila controlli.