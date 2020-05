3/22

Il Bayern Monaco, capolista, ha vinto 10 delle ultime 11 sfide di campionato (1 pari). Nella storia della Bundesliga, soltanto due squadre hanno raccolto più punti nelle prime otto partite del girone di ritorno: il Bayern stesso, nel 2012-13 e nel 2013-14 (24 in entrambi i casi). I bavaresi hanno segnato 73 reti in 25 partite: hanno fatto megilio nel 1973-74 e nel 2013-14 (74 in ciascuna stagione)

